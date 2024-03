Xem nhanh 12h: Triệu tập người đánh nhân viên quán cà phê | Cựu cục trưởng nhận 5,2 triệu USD tỏ ra ân hận

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.3.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và cựu bí thư Quảng Ngãi

Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, sáng 28.3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Cơ quan điều tra nghi vấn ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của ông Nguyễn Văn Hậu (hay còn được gọi là Hậu "Pháo"), là Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) để tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng trong sáng 28.3, trung tướng Tô Ân Xô (là người phát ngôn Bộ Công an), cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Ông này bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan công an cũng thực hiện khám xét nơi ở của cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ để phục vụ điều tra.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đỗ Thị Nhàn khai giảm 19 kg, không ngủ được vì xấu hổ

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tiếp tục với phần bào chữa cho các bị cáo.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD để chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ về các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, luật sư cho rằng mức án chung thân về tội “nhận hối lộ" là “quá cao, không công bằng đối với bị cáo".

Công an triệu tập người đàn ông nghi sàm sỡ, hành hung nhân viên quán cà phê

Mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi nghi là sàm sỡ và sau đó hành hung nữ nhân viên quán tại quán cà phê Era (tòa nhà Hương Vân, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Người đàn ông này sau đó đã bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ vụ việc.

Phát hiện hơn 600 quả bom, đạn khi chuẩn bị làm nhà

Một hộ dân ở Hậu Giang chuẩn bị làm nhà thì phát hiện một hố bom, đạn sót lại từ thời chiến tranh, với hàng trăm quả.

Ngày 27.3, tin từ Ban Công binh (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang) cho biết đơn vị vừa thu gom, xử lý an toàn hố bom, đạn tại nhà một hộ dân.

