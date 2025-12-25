Xem nhanh 12h: Đề xuất hạn chế xe xăng ở TP.HCM vào 2027 | Tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 2026

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhà thờ 'đá' Thánh Phaolô đông nghịt đêm Noel

Tối 24.12.2025, Nhà thờ Thánh Phaolô (P.An Lạc, TP.HCM) rực rỡ trong ánh đèn Giáng sinh, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí lễ hội ấm áp cuối năm.

Chính sách mới từ 1.1.2026: Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc

Từ ngày 1.1.2026, mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Đề xuất tới 2027 mới hạn chế xe xăng, dầu vào nội đô TP.HCM

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM trước đó lên kế hoạch sẽ hạn chế xe xăng vào trung tâm ngay từ năm 2026.

Từ 1.3.2026, vi phạm hoạt động đường bộ bị xử phạt tới 150 triệu

Theo quy định mới từ 1.3.2026, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng, tổ chức là 150 triệu đồng.

