Xem nhanh 12h: Đề xuất hạn chế xe xăng ở TP.HCM vào 2027 | Tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 2026
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Đề xuất hạn chế xe xăng ở TP.HCM vào 2027 | Tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 2026

TT Phát triển Nội dung số
25/12/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 25.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhà thờ 'đá' Thánh Phaolô đông nghịt đêm Noel

Tối 24.12.2025, Nhà thờ Thánh Phaolô (P.An Lạc, TP.HCM) rực rỡ trong ánh đèn Giáng sinh, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí lễ hội ấm áp cuối năm.

Nhà thờ ‘đá’ Thánh Phaolô đông nghịt đêm Noel

Chính sách mới từ 1.1.2026: Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc

Từ ngày 1.1.2026, mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Chính sách mới từ 1.1.2026: Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc

Đề xuất tới 2027 mới hạn chế xe xăng, dầu vào nội đô TP.HCM

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM trước đó lên kế hoạch sẽ hạn chế xe xăng vào trung tâm ngay từ năm 2026.

Đề xuất tới 2027 mới hạn chế xe xăng, dầu vào nội đô TP.HCM

Từ 1.3.2026, vi phạm hoạt động đường bộ bị xử phạt tới 150 triệu

Theo quy định mới từ 1.3.2026, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng, tổ chức là 150 triệu đồng.

Từ 1.3.2026, vi phạm hoạt động đường bộ bị xử phạt tới 150 triệu

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 26.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h: Có một nhà thờ lộng lẫy trên quốc lộ 51 | Công trường cầu Ngọc Hồi những ngày cuối năm

Xem nhanh 12h: Có một nhà thờ lộng lẫy trên quốc lộ 51 | Công trường cầu Ngọc Hồi những ngày cuối năm

Dự án cầu Ngọc Hồi, Shark Thủy, giá vàng, … sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 24.12.2025 của Báo Thanh Niên.

