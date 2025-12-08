Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Đèo Prenn tạm dừng lưu thông | Khoảnh khắc chiến sĩ công an cứu nữ sinh Đắk Lắk
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Đèo Prenn tạm dừng lưu thông | Khoảnh khắc chiến sĩ công an cứu nữ sinh Đắk Lắk

TT Phát triển Nội dung số
08/12/2025 11:12 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 8.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đêm 8.12, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, chưa thể mạnh lên bão số 16

Dự báo thời tiết ngày 8.12, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong đêm, gây ra sóng cao 4 mét, nhưng chưa thể mạnh lên bão số 16 năm 2025.

Đêm 8.12, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, chưa thể mạnh lên bão số 16

Chiến sĩ Công an TP.HCM cứu nữ sinh Đắk Lắk trong khoảnh khắc sinh tử

Cú kéo dứt khoát của chiến sĩ Công an TP.HCM trong khoảnh khắc sinh tử đã cứu mạng nữ sinh Đắk Lắk ngay trước mũi xe container.

Chiến sĩ Công an TP.HCM cứu nữ sinh Đắk Lắk trong khoảnh khắc sinh tử

Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao tại nhà ở kết hợp kinh doanh

Công an TP.HCM cảnh báo mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao, phần lớn chỉ có một lối thoát nạn, bị bịt kín bởi hàng hóa, 'chuồng cọp' hoặc các cấu kiện cơi nới.

Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao tại nhà ở kết hợp kinh doanh

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 9.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

