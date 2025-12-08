Xem nhanh 12h: Đèo Prenn tạm dừng lưu thông | Khoảnh khắc chiến sĩ công an cứu nữ sinh Đắk Lắk

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 8.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đêm 8.12, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, chưa thể mạnh lên bão số 16

Dự báo thời tiết ngày 8.12, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong đêm, gây ra sóng cao 4 mét, nhưng chưa thể mạnh lên bão số 16 năm 2025.

Chiến sĩ Công an TP.HCM cứu nữ sinh Đắk Lắk trong khoảnh khắc sinh tử

Cú kéo dứt khoát của chiến sĩ Công an TP.HCM trong khoảnh khắc sinh tử đã cứu mạng nữ sinh Đắk Lắk ngay trước mũi xe container.

Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao tại nhà ở kết hợp kinh doanh

Công an TP.HCM cảnh báo mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao, phần lớn chỉ có một lối thoát nạn, bị bịt kín bởi hàng hóa, 'chuồng cọp' hoặc các cấu kiện cơi nới.

