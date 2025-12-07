Xem nhanh 12h: Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh | 'Chưa có khả năng' xuất hiện bão số 16

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 7.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Dự báo trong đêm 8.12, áp thấp nhiệt đới từ vùng biển Philippines đi vào Biển Đông nhưng chưa có khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 16 năm 2025.

Chủ nhật, ngày 7.12.2025 là ngày đầu tiên người Việt Nam đón tiết Đại tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương ở TP.HCM sẽ bị xử lý nếu lơ là công tác phòng cháy, để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng.



