Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh | 'Chưa có khả năng' xuất hiện bão số 16

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/12/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 7.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 7.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Áp thấp nhiệt đới 'chưa có khả năng' mạnh lên bão số 16 trên Biển Đông

Dự báo trong đêm 8.12, áp thấp nhiệt đới từ vùng biển Philippines đi vào Biển Đông nhưng chưa có khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 16 năm 2025.

Áp thấp nhiệt đới 'chưa có khả năng' mạnh lên bão số 16 trên Biển Đông

Chủ nhật ngày 7.12 chính thức đón tiết Đại tuyết: Thời tiết sẽ lạnh hơn?

Chủ nhật, ngày 7.12.2025 là ngày đầu tiên người Việt Nam đón tiết Đại tuyết, một trong 24 tiết khí trong năm.

Chủ nhật ngày 7.12 chính thức đón tiết Đại tuyết: Thời tiết sẽ lạnh hơn?

Sau vụ cháy 4 người chết, TP.HCM ra chỉ thị về phòng cháy, xử lý người đứng đầu

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương ở TP.HCM sẽ bị xử lý nếu lơ là công tác phòng cháy, để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau vụ cháy 4 người chết, TP.HCM ra chỉ thị về phòng cháy, xử lý người đứng đầu

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 8.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Kịch bản 4 bước lừa đảo nghìn tỉ | Hồ sông Quao thông báo xả nước lúc rạng sáng?

Xem nhanh 12h: Kịch bản 4 bước lừa đảo nghìn tỉ | Hồ sông Quao thông báo xả nước lúc rạng sáng?

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 6.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay Không khí lạnh bão số 16 trung quốc Thái Lan Myanmar hỏa hoạn cháy quán ăn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận