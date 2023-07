Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng | Làm rõ nhân thân 'nhà sư giả'

Chưa đủ cơ sở xác định ông Huỳnh Uy Dũng là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm, cùng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

TP.HCM yêu cầu làm rõ nhân thân 'nhà sư giả mạo' Nguyễn Minh Phúc

Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là "đại đức Thích Tâm Phúc", mạo danh tu sĩ Phật giáo và có nhiều hành vi, lời lẽ thô tục gây bức xúc dư luận, nhất là các tín đồ Phật giáo.

Mới nhất, Công an quận Gò Vấp kiểm tra một quán nhậu trên địa bàn và ghi nhận ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo tu sĩ có trong quán nhậu.

Liên quan đến vấn đề này, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu về kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc".

Văn bản được gửi đến Công an TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo TP.HCM và UBND huyện Củ Chi, nơi ông Nguyễn Minh Phúc sinh sống.

Bộ Công an lên tiếng việc biển số "49, 53" cũng mang ra đấu giá

Theo dự kiến, ngày 20.8.2023, Bộ Công an sẽ phối hợp cùng đơn vị đấu giá tài sản tổ chức phiên đầu tiên đấu giá biển số xe ô tô. Để chuẩn bị cho việc này, Bộ Công an đang niêm yết công khai hơn 153.000 biển số xe ô tô của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước để người dân có thể vào lựa chọn, đấu giá.

Để tham gia đấu giá biển số, người dân, tổ chức phải nộp tiền đặt trước cho đơn vị đấu giá tài sản. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng và người muốn đấu giá phải đặt trước số tiền bằng giá khởi điểm.

Sau khi hơn 153.000 biển số được niêm yết công khai, bên cạnh nhiều biển số "siêu đẹp", biển "ngũ quý" thì cũng xuất hiện nhiều biển được người dân quan niệm là xấu và "xui xẻo" như "13, 49, 53". Do vậy, nhiều người đặt ra thắc mắc và cho rằng đơn vị tổ chức đấu giá "bê" nguyên kho biển số lên mà không sàng lọc trước.

