Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ đầu độc bằng xyanua | Hy hữu vụ trộm xe vợ - xin tiền chồng

Xem nhanh 12h ngày 9.7 có những nội dung chính sau:

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Thu hồi 2 triệu USD, 1.000 sổ đỏ, 500 lượng vàng

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại tá Nguyễn Quang Phương, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, thông tin thêm một số diễn biến liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo đại tá Phương, ở vụ án này, đến nay, C03 đã khởi tố 23 bị can về 5 nhóm tội danh về 5 tội "vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "nhận hối lộ", "lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong vụ án, đến nay, C03 đã thu giữ hơn 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, hơn 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ liên quan.

"Cơ quan điều tra đang tiếp tục tiến hành công tác thu hồi tài sản tối đa cho Nhà nước", đại tá Phương cho hay.

Vụ 5 người chết bất thường nghi bị đầu độc xyanua: Gia đình không trình báo

Liên quan vụ 5 người cùng nhà liên tiếp chết bất thường nghi bị đầu độc xyanua tại nhà người đàn ông (có địa chỉ tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, gia đình ông này không trình báo cơ quan chức năng.

Trong khi đó, 5 người tử vong đều có các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim, trước khi chết đều bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Hy hữu: Xin tiền người chồng để đổ xăng cho xe máy trộm của người vợ

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, bị can Lê Hoàng Kiệt nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16.6, bị can Kiệt chạy xe đạp dạo quanh nội ô thị xã Tân Châu (An Giang) tìm tài sản để trộm.

Khi đến khu vực phường Long Thạnh, phát hiện xe máy của người phụ nữ (37 tuổi) dựng trước nhà không người trông coi, bị can Lê Hoàng Kiệt liền bỏ xe đạp, lấy trộm xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi trộm được xe, bị can Kiệt chạy về hướng thành phố Châu Đốc (An Giang) tìm nơi tiêu thụ. Vừa đến nơi, xe hết xăng, bị can Kiệt vào quán nhậu xin tiền để đổ xăng.

Trong lúc vào quán, bị can này xin tiền đúng ngay người đàn ông 41 tuổi (là chồng của người phụ nữ bị trộm xe). Phát hiện chiếc xe máy của vợ bị trộm, anh này nhanh chóng bắt giữ bị can Kiệt, giao cho quan công an xử lý.

