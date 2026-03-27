Xem nhanh 12h: Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh | Làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM giờ ra sao?

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.3.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng RON 95 giảm hơn 5.600 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh dù liên bộ Công thương - Tài chính quyết định ngừng chi Quỹ Bình ổn. Giá xăng giảm từ 4.749 - 5.625 đồng/lít, giá dầu giảm từ 971 - 2.459 đồng/lít.

Giảm thuế với xăng dầu hàng không về 0% từ ngày 27.3

Thủ tướng quyết định áp mức 0% thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Làn riêng cho xe đạp ở TP.HCM ra sao sau 3 tháng vận hành?

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết,sau 3 tháng đưa vào khai thác, làn xe đạp riêng trên đường Mai Chí Thọ (TP.HCM) bước đầu phát huy hiệu quả, tạo không gian di chuyển an toàn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh cho các hành trình ngắn.

Khởi tố vụ án hình sự băng nhóm giật dây chuyền ở Tân Huê Viên

Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố nhiều bị can trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên.

