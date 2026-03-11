Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh | Xôn xao ô tô đi giật lùi giữa đường

11/03/2026 11:05 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.3.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.3.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Giá xăng dầu tăng mạnh từ 10.3, Quỹ Bình ổn được sử dụng

Trước biến động mạnh của giá xăng dầu thế giới do xung đột quân sự tại Trung Đông khiến giá xăng dầu trong nước tăng sau nhiều kỳ điều chỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý về nguyên tắc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để góp phần ổn định thị trường.

Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản tới cơ quan thuế là khi nào?

Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống, chậm nhất ngày 20.4 phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cho thuê nhà 600 triệu đồng/năm phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu doanh thu cho thuê nhà là 600 triệu đồng/năm, người cho thuê phải nộp tổng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng là 30 triệu đồng; doanh thu 1 tỉ đồng/năm, số thuế phải nộp là 75 triệu đồng.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 12.3.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

