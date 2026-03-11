Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe điện

Giá xăng, dầu tăng mạnh: VinFast thêm ưu đãi kích cầu xe điện

Đình Tuyên
11/03/2026 11:11 GMT+7

Bên cạnh các chương trình kích cầu đã và đang triển khai từ trước, VinFast mới đây tung thêm gói ưu đãi dành riêng cho nhóm khách hàng chuyển từ xe xăng sang xe điện, giúp giá bán thực tế nhiều dòng xe của hãng trở nên dễ tiếp cận hơn.

Những biến động địa chính trị tại Trung Đông đang khiến giá xăng dầu trong nước liên tục tăng mạnh trong các kỳ điều chỉnh gần đây. Việc chi phí nhiên liệu gia tăng khiến không ít người dùng ô tô, xe máy bắt đầu cân nhắc các giải pháp di chuyển tiết kiệm hơn, trong đó có xe điện.

Tận dụng bối cảnh này, VinFast vừa tung thêm chương trình kích cầu mới, hướng đến nhóm người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện. Theo đó, khách hàng đổi xe xăng sang ô tô điện VinFast sẽ được giảm thêm khoảng 3% giá bán, trong khi đổi xe máy điện được ưu đãi khoảng 5%.

Giá xăng tăng 'chóng mặt', VinFast thêm ưu đãi kích cầu xe điện - Ảnh 1.

Chính sách ưu đãi thêm giúp các dòng xe điện VinFast dễ tiếp cận người dùng hơn, trong bối cảnh giá xăng, dầu vẫn đang tăng "chóng mặt"

ẢNH: TÂM VÕ

Với niêm yết hiện tại, quy đổi ra tiền mặt, mức ưu đãi dao động 9 - 51 triệu đồng (với ô tô) và 360.000 - 1.600.000 đồng (với xe máy). Động thái này được xem là bước đi nhằm gia tăng sức hút cho các dòng xe điện VinFast trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng mạnh.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở chương trình kích cầu mới, người mua xe điện VinFast hiện còn được hưởng hàng loạt ưu đãi song song khác. Cụ thể, trong tháng 3.2026, hãng xe Việt Nam tiếp tục áp dụng chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh", với mức giảm khoảng 6% giá niêm yết cho các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 và dòng xe MPV VinFast Limo Green, MPV 7. Trong khi, các mẫu VF 8 và VF 9 được giảm tới 10%.

Một số xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025) cũng được hỗ trợ tiền mặt trực tiếp từ khoảng 15 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, người mua xe còn có thể tiếp cận các chính sách tài chính như hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi, tặng voucher VinClub hoặc ưu đãi dành cho khách hàng thành viên. Một số mẫu xe cũng có gói ưu đãi riêng, chẳng hạn VF 5 được tặng voucher và hỗ trợ lãi suất trong thời gian đầu, trong khi VF 8 có chính sách trả góp linh hoạt cùng thời gian bảo hành lâu dài.

Giá xăng tăng 'chóng mặt', VinFast thêm ưu đãi kích cầu xe điện - Ảnh 2.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, giảm giá; chính sách hỗ trợ sạc miễn phí cũng là lợi thế cạnh tranh lớn với xe điện VinFast tại Việt Nam

ẢNH: VINFAST

Ở mảng xe máy điện, VinFast cũng duy trì nhiều chương trình khuyến khích chuyển đổi phương tiện. Chương trình "Chuyển đổi xanh" cho phép khách hàng được giảm đến 10% giá xe khi chuyển từ xe xăng sang xe điện. Một số dòng xe phổ thông cũng được điều chỉnh giá bán và ưu đãi thêm phí đăng ký, giúp mức giá tiếp cận trở nên dễ dàng hơn đối với nhiều nhóm khách hàng.

Trong bối cảnh các chính sách kích cầu được triển khai liên tiếp, tình hình kinh doanh của VinFast tại thị trường Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Theo công bố của hãng, trong tháng 2.2026 VinFast đã bàn giao 9.903 ô tô điện tới tay người dùng, qua đó tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam.

Trong số các mẫu xe VinFast, VF 3 tiếp tục là dòng xe có doanh số cao nhất với 2.274 xe bàn giao trong tháng. Tiếp theo là Limo Green đạt 1.808 xe và VF 5 đạt 1.601 xe. Các mẫu xe khác như MPV 7, VF 6 và VF 7 cũng đạt doanh số trên dưới 1.000 xe.

Giá xăng tăng 'chóng mặt', VinFast thêm ưu đãi kích cầu xe điện - Ảnh 3.

Năm 2025, VinFast ghi nhận sự tăng trưởng mạnh ở cả mảng ô tô điện và xe máy điện

ẢNH: VINFAST

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao tổng cộng hơn 19.900 ô tô điện tại thị trường Việt Nam. Con số này cho thấy nhu cầu đối với xe điện trong nước vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt khi chi phí sử dụng phương tiện chạy xăng ngày càng chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu.

Bên cạnh ô tô điện, mảng xe máy điện của VinFast cũng tăng trưởng mạnh. Theo công bố, trong năm 2025, VinFast đã bàn giao hơn 406.000 xe máy điện tại Việt Nam, tiếp tục dẫn đầu thị trường.

