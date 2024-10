Xem nhanh 12h: Giải cứu 58 cô gái tại karaoke G7 | Giá vé cạnh tranh của đường sắt tốc độ cao

Xem nhanh 12h ngày 12.10 có những nội dung chính sau:

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đối thủ đáng gờm của hàng không

Những thông tin về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang được nhiều người dân quan tâm theo dõi với tốc độ thiết kế 350 km/giờ với toàn tuyến qua 20 tỉnh thành.

Theo dự thảo tờ trình của Bộ Giao thông vận tải, giá vé dự kiến cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ vào khoảng 75% so với mức trung bình vé máy bay hạng phổ thông và giá rẻ.



Đây là một mức giá khá hợp lý khi so sánh với thị trường quốc tế. Để cụ thể hơn, giá vé hạng nhất trên tuyến đường sắt này sẽ là khoảng 0,18 USD mỗi km, tương đương khoảng 6,9 triệu đồng cho chặng Hà Nội - TP.HCM. Hạng hai sẽ có giá vé khoảng 0,074 USD mỗi km, tương đương khoảng 2,9 triệu đồng, và hạng ba sẽ có giá vé khoảng 1,7 triệu đồng/chiều, với mức phí 0,044 USD mỗi km.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết giá vé chỉ là dự kiến, được tính toán dựa trên đối chiếu với giá vé máy bay hiện tại.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có thiết kế tốc độ 350 km/giờ ẢNH MINH HỌA ĐƯỢC TẠO BỞI AI

Tuy nhiên, giá này chưa phải là mức cố định, vì thị trường và nền kinh tế sẽ còn biến động trong khoảng thời gian 10 năm tới, khi dự án dự kiến được đưa vào vận hành. Dù vậy, quan điểm nhất quán của Bộ Giao thông vận tải là phải đảm bảo tính cạnh tranh với hàng không và phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Sau khi tuyến đường sắt hoàn thành, sẽ có nhiều hạng vé để đáp ứng đa dạng nhu cầu của hành khách.

Giải cứu 58 cô gái tại quán karaoke G7 tại Thanh Hóa

Hôm qua (11.10), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can để điều tra về các hành vi "mua bán người dưới 16 tuổi", "giữ người trái pháp luật", và "dâm ô với người dưới 16 tuổi". Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Văn Đức là chủ quán karaoke G7 (có địa chỉ tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa).

Giải cứu 58 cô gái tại quán karaoke G7 ở Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình kinh doanh karaoke, bị can Nguyễn Văn Đức đã có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Tại thời điểm công an tổ chức kiểm tra, phát hiện tại cơ sở của bị can này có tổng cộng 58 cô gái, trong đó có 12 người dưới 16 tuổi được làm nhân viên phục vụ nhu cầu của khách khi đến quán karaoke.

Để thu hút khách đến quán karaoke, bị can Nguyễn Văn Đức đã tuyển nhiều nhân viên nữ có độ tuổi từ 14 - 30. Hằng ngày, nhân viên nữ buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách.

Khi hết giờ làm việc, các nữ nhân viên được đưa vào một khu nhà biệt lập để quản lý, không được tự do đi lại, tự do sinh hoạt, mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ. Vụ án đang được các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.

