Xem nhanh 12h: Bất ngờ danh tính người lừa chạy án cho Tú ‘ác’ | Thủ đô của Li Băng bị không kích nặng nề

Người bán cháo lòng giả danh cán bộ Bộ Công an, lừa chạy án cho Tú “ác”

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp ông Hoàng Văn Thảo (52 tuổi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, nghi phạm Hoàng Văn Thảo được xác định đã giả danh là "Đại tá, Cục phó C02" - tức là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, để lừa đảo chạy án cho vợ chồng ông Trần Văn Thuận (hay còn được biết đến là Tú "ác", một giám đốc công ty đã bị bắt vì nhiều hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm cả khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế). Đáng nói là theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, nghi phạm Hoàng Văn Thảo từ Hà Nội vào TP.HCM tạm trú và làm nghề bán cháo lòng.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Hoàng Văn Thảo bị bắt vào chiều tối 9.10, sau khi nhận 400 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Thúy Nga (vợ của Tú "ác"). Khi vừa nhận tiền xong, nghi phạm Thảo lên mô tô chạy được khoảng 200 mét thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã áp giải Hoàng Văn Thảo về nơi tạm trú tại quận Tân Bình (TP.HCM) để khám xét. Đến rạng sáng 10.10 thì di lý nghi phạm về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Nghi phạm Hoàng Văn Thảo đã lợi dụng tình hình khó khăn của vợ chồng Tú "ác", tự xưng mình là cán bộ cấp cao trong ngành công an, cam kết sẽ giúp họ chỉ phải chịu xử lý hành chính mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với điều kiện phải được chi một khoản tiền lớn. Tuy nhiên sau đó, ông Trần Văn Thuận (tức Tú "ác") vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Mặc dù vậy, nghi phạm Hoàng Văn Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với người vợ là bà Nguyễn Thị Thúy Nga, yêu cầu bà này đến TP.HCM để bàn việc "chạy án", nhưng với điều kiện là phải đưa trước 2 tỉ đồng.

Khi bà Nga đến TP.HCM để đưa tiền, Hoàng Văn Thảo đã nhiều lần thay đổi địa điểm và thời gian gặp gỡ. Điểm hẹn cuối cùng là một quán cà phê gần trụ sở Bộ Công an, nhằm tạo dựng lòng tin. Thế nhưng, ngay khi vừa nhận 400 triệu đồng từ bà Nga, nghi phạm Hoàng Văn Thảo đã bị các trinh sát bắt giữ.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Tiến độ 10 năm có khả thi?

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với chiều dài hơn 1.500 km đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân, đặc biệt khi Bộ Giao thông Vận tải đưa ra mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trong 10 năm (từ 2025 - 2035). Nhưng thực tế thì tiến độ chậm chạp của các dự án đường sắt đô thị tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đã khiến không ít người đặt câu hỏi liệu mục tiêu này có khả thi hay không.

Thủ đô Li Băng bị không kích nặng nề, nguyên tòa nhà đổ sập

Bộ Y tế Li Băng thông báo ít nhất 22 người chết và 117 người khác bị thương sau đợt tấn công của Israel trong đêm 10.10. Đây là đợt tấn công chết chóc nhất từ khi Israel leo thang tấn công Hezbollah tại Li Băng vào tháng trước.

CNN dẫn lời các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy cả một tòa nhà đổ sập sau một trong những cuộc không kích tại khu trung tâm Beirut, nơi Israel được cho là chưa từng tấn công trước đây. Các nhân chứng nói rằng đây là tòa nhà dân cư và có cả những người được sơ tán đến gần đây.

Khói bốc lên từ Beirut sau cuộc tấn công trong đêm 10.10 ẢNH: REUTERS

