Video Thời sự

Live Xem nhanh 12h: Giảng viên đại học dùng bằng giả | Có thuốc ngăn chặn vi rút Nipah?

29/01/2026 11:07 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 29.1.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 29.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Buộc thôi việc giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dùng bằng tiến sĩ giả

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, ông Đặng Ngọc Nam bị buộc thôi việc do sử dụng bằng tiến sĩ giả, đồng thời giải thích vì sao đục bỏ tên ông Nam khỏi bia tiến sĩ.

CSGT TP.HCM phạt gần 2.100 xe khách, xe chở hàng trong 10 ngày: Lỗi nào nhiều nhất?

Trong 10 ngày, CSGT TP.HCM đã lập biên bản gần 2.100 xe khách, xe chở hàng vi phạm giao thông. Đó là những lỗi gì?

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh gây mưa lớn 4 ngày ở miền Trung

Dự báo thời tiết trong những ngày cuối tháng 1, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây ra mưa phùn, mưa nhỏ, vùng núi có rét đậm. Không khí lạnh gây mưa lớn 4 ngày ở nhiều khu vực các tỉnh miền Trung.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 30.1.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

Lời khai của nữ giúp việc bạo hành, tình hình vi rút Nipah, vụ bắt trộm thiên nga… sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 28.1.2026 của Báo Thanh Niên.

bằng tiến sĩ giả Nipah thời tiết CSGT Rơi máy bay
