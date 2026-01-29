Bản tin Xem nhanh 12h ngày 29.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Buộc thôi việc giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dùng bằng tiến sĩ giả

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, ông Đặng Ngọc Nam bị buộc thôi việc do sử dụng bằng tiến sĩ giả, đồng thời giải thích vì sao đục bỏ tên ông Nam khỏi bia tiến sĩ.

CSGT TP.HCM phạt gần 2.100 xe khách, xe chở hàng trong 10 ngày: Lỗi nào nhiều nhất?

Trong 10 ngày, CSGT TP.HCM đã lập biên bản gần 2.100 xe khách, xe chở hàng vi phạm giao thông. Đó là những lỗi gì?

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh gây mưa lớn 4 ngày ở miền Trung

Dự báo thời tiết trong những ngày cuối tháng 1, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây ra mưa phùn, mưa nhỏ, vùng núi có rét đậm. Không khí lạnh gây mưa lớn 4 ngày ở nhiều khu vực các tỉnh miền Trung.

