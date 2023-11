Xem nhanh 12h: Hai ô tô sang ‘đấu đầu' giữa đường phố | Liều lĩnh vào trụ sở công an trộm xe

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 21.11.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Không có tiền đóng phạt, lẻn vào trụ sở công an trộm xe máy đang bị tạm giữ

Vào trụ sở công an để trộm. Có lẽ, hiếm có kẻ trộm nào liều lĩnh như vậy.

Thế nhưng, một thiếu niên 16 tuổi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đi thẳng vào khu vực tạm giữ xe vi phạm giao thông tại trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu, nhằm trộm lại chiếc xe của mình sau khi vi phạm trước đó.

Hôm 20.11, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an thành phố Vũng Tàu (tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bàn giao tang vật là xe máy và nghi phạm 16 tuổi (ngụ tỉnh Quảng Bình) cho Đội Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ về việc nghi phạm này vào trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu để trộm xe máy bị tạm giữ do vi phạm giao thông trước đó.

‘Né' đo nồng độ cồn bị xử phạt như thế nào?

Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông tại nhiều tỉnh, thành phố tăng cường các chốt kiểm soát phương tiện giao thông, kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, trong quá trình các đội cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ, vẫn có không ít trường hợp người điều khiển ô tô từ chối hoặc còn có thái độ, hành vi bất hợp tác đối với việc đo nồng độ cồn.

Hành vi né tránh kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử phạt như thế nào, kính mời quý vị cùng tìm hiểu qua video dưới đây.

Phát tờ rơi cho vay, 2 người bị phạt 33 triệu đồng

Chỉ vì số tiền lương 5 triệu đồng/người/tháng cho việc phát tờ rơi quảng cáo cho vay, hai thanh niên dù đã từng bị phạt hành chính vì hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục công việc này.

Và kết cục là, lương 5 triệu thì vẫn có thể nhận đủ, nhưng hai thanh niên lại phải bỏ thêm tiền túi để đóng phạt tổng cộng là 33 triệu đồng.

Hôm qua 20.11, thông tin từ Công an huyện Vũng Liêm cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện này đối với 2 thanh niên cùng 20 tuổi (ngụ huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) về hành vi không đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà cho vay tiền không cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỉ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự.

