Xem nhanh 12h: Hiểm họa sạt lở rình rập Đà Lạt | Chân tướng giang hồ khét tiếng ở Phú Quốc

Hiểm họa sạt lở vẫn đang rình rập nhiều nơi ở Đà Lạt

Vụ sạt lở ta luy nghiêm trọng ở TP.Đà Lạt làm chết 2 người là tiếng chuông cảnh báo tình trạng lơ là trong quản lý xây dựng, gây sạt lở nhà cửa.

Ngày 5.7, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có công điện gửi các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước và trong mùa mưa lũ.

Nỗi niềm người ở người đi bên bờ kênh Thanh Đa bị sạt lở

Con đường ven bờ phải kênh Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ngổn ngang gạch và bao cát sau những lần sạt lở.

Sau khi khu vực bị sụt lún nghiêm trọng, chính quyền đã di dời hầu hết người dân tới tạm trú để tránh thiệt hại nhân mạng; đồng thời cũng treo bảng cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Đến ngày 3.7.2023, ở đây chỉ còn 2 hộ gia đình xin ở lại. Họ chưa muốn dời đi vì nhiều lý do khác nhau.

Bộ GD-ĐT chấp nhận 2 đáp án cho câu hỏi gây tranh cãi trong đề tiếng Anh

Cuối giờ chiều 5.7, Trung tâm Truyền thông và sự kiện Moet (Bộ GD-ĐT) vừa gửi cho báo chí thông tin tiếp theo từ Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (Ban Chỉ đạo kỳ thi) với nội dung liên quan đến đáp án môn thi tiếng Anh.

Theo đó, 2 phương án B, C của câu tiếng Anh gây tranh cãi đều được công nhận là đáp án đúng.

Chủ cửa hàng ‘đứng hình’ với chiêu thức trộm điện thoại lạ lùng

Tại TP.Đồng Xoài (Bình Phước), thông tin từ cơ quan công an cho biết một vụ trộm điện thoại lạ lùng vừa xảy ra trên địa bàn xã Tiến Hưng. Với chiêu giả vờ mua điện thoại và kiểm tra chức năng máy ảnh, một thanh niên 18 tuổi đã nổ máy xe tẩu thoát cùng chiếc điện thoại trong sự ngơ ngác của người trông coi cửa hàng.

Triệt phá băng nhóm "Cọp Bãi Bổn", "Cường Kobe" khét tiếng ở Phú Quốc

Chiều 5.7, Bộ Công an cho biết, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen, gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C02) về những thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm do Lê Hoàng Cường ("Cường Kobe") và Văn Thế Sự ("Cọp Bãi Bổn") cầm đầu, hoạt động trên địa bàn TP.Phú Quốc (Kiên Giang).

Đức, Ba Lan bất đồng về trung tâm sửa chữa xe tăng cho Ukraine

Tờ báo Spiegel đưa tin vẫn chưa có một trung tâm sửa chữa xe tăng do phương Tây cung cấp cho Ukraine nào vì Đức và Ba Lan vẫn đang bất đồng quan điểm. Dự án trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard đã chậm hơn một tháng so với kế hoạch.

Vào giữa tháng 4.2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố về dự án này dự kiến sẽ được thành lập ở Ba Lan vào cuối tháng 5, nhưng đến nay đã đầu tháng 7, dự án vẫn chưa được khởi động.

