Xem nhanh 12h: Hot girl Phạm Như Phương xin lỗi | Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị lừa 80 tỉ

Xem nhanh 12h ngày 21.6 có những nội dung đáng chú ý sau:

Việt Nam nhất quán coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu

Tối 20.6, sau khi gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam tại Nga ở Nhà hát lớn Hà Nội và dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trước đó, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay sau lễ đón vào trưa 20.6 ở Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam nhất quán coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu

Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga (16.6.1994 - 16.6.2024) và tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Báo Thanh Niên ra mắt trên nền tảng Zalo video

Trong định hướng chuyển mình mạnh mẽ, tiếp cận công chúng ở mọi nơi với tiêu chí ‘công chúng ở đâu, Báo Thanh Niên ở đó”, từ hôm nay 21.6, Báo Thanh Niên chính thức có mặt trên Zalo Video. Đây là tính năng chia sẻ video ngắn nằm trong Zalo, nền tảng hiện có hơn 70 triệu lượt người dùng và là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam.

Xem tin tức của Thanh Niên trên Zalo Video từ ngày 21.6.2024 BTN

Kênh Báo Thanh Niên trên Zalo Video sẽ là nơi đăng tải, cập nhật những thông tin thời sự, phóng sự trong và ngoài nước ở tất cả các lĩnh vực dưới hình thức video ngắn theo định dạng khung dọc, thân thiện với người dùng thiết bị di động. Trên nền tảng mới, Báo Thanh Niên đặt mục tiêu phục vụ công chúng tốt hơn; hướng tới việc công chúng có nhiều sự lựa chọn để tiếp cận thông tin của Thanh Niên hơn (bên cạnh những nền tảng cũ như báo in, Thanh Niên Online, TikTok, YouTube, Lotus…).

Chân tướng kẻ giả danh Phó trưởng ban Nội chính Trung ương

Ngày 20.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Vũ (56 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ tháng 1.2021, thông qua bạn bè, một người phụ nữ quen biết bị can Trần Anh Vũ, được bị can này giới thiệu là Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Chân tướng kẻ giả danh Phó trưởng ban Nội chính Trung ương

Lúc này người phụ nữ đang làm hồ sơ bán 4.000 m2 đất tại tỉnh Bình Dương nhưng do phát sinh tranh chấp với chủ đất giáp ranh, liền kề nên không thể sang tên.

Bị can Trần Anh Vũ nhận lời giúp bà này giải quyết thì trùng hợp UBND phường Hưng Định (thành phố Thuận An) cũng có quyết định xử lý tranh chấp để người phụ nữ hoàn tất thủ tục mua bán đất nên bị can Trần Anh Vũ đã tạo được niềm tin với người phụ nữ bán đất.

Sau đó, bị can Trần Anh Vũ nhiều lần đưa thông tin gian dối có khả năng giúp các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, mua nhà đất với giá rẻ khiến bà này tin tưởng, chuyển cho bị can Trần Anh Vũ 30,5 tỉ đồng để thực hiện các thủ tục nhận vốn vay ưu đãi, mua nhà đất. Sau khi nhận tiền, bị can Trần Anh Vũ đã cắt đứt liên lạc.

Cựu "hot girl" TDDC Phạm Như Phương xin lỗi: Tôi không phản bội Tổ quốc

Sau hơn 1 tuần im lặng để "nghe, đọc, xem và suy nghĩ về những nội dung liên quan đến mình", ngày 20.6.2024, cựu tuyển thủ Thể dục dụng cụ Phạm Như Phương chính thức lên tiếng giải thích và xin lỗi xung quanh việc chia sẻ hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh Tổ quốc, khiến nhiều người phẫn nộ, chỉ trích.

Cựu 'hot girl' TDDC Phạm Như Phương xin lỗi Tôi không phản bội Tổ quốc

Tại tài khoản Facebook có tick xanh với hơn 93.000 lượt theo dõi của Phạm Như Phương, cô đã đăng tải bài viết vào tối 20.6 với nội dung xin lỗi, đồng thời khẳng định mình "không phản bội Tổ quốc". Bài viết nhận về hơn 9.300 lượt bày tỏ cảm xúc từ người dùng mạng, và hơn 3.400 lượt bình luận. Có người động viên cựu vận động viên, nhưng cũng không ít người cho rằng cô chỉ đang biện minh cho những sai trái của mình.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 22.6.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.