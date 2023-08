Xem nhanh 12h: Lãnh đạo Vũng Tàu ‘giải cứu’ vỉa hè | Cập nhật vụ xe chở thi thể bị làm khó

Toàn cảnh vụ trưởng công an xã liên tục đấm đá người dân ở Bình Phước

Chiều 9.8, Công an tỉnh Bình Phước chính thức có thông tin liên quan đến việc Trưởng công an xã Bình Sơn (tại huyện Phú Riềng) đánh người.

Công an tỉnh Bình Phước đã tạm đình chỉ công tác Trưởng công an xã Bình Sơn để làm rõ vụ đánh người, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nhân dân.

Toàn cảnh vụ trưởng công an xã liên tục đấm đá người dân ở Bình Phước

Xe cứu thương chở thi thể bị 'làm khó': Lãnh đạo Đà Nẵng lên tiếng

Sau khi tiếp nhận thông tin người nhà nữ du khách bị tai nạn giao thông tử vong tố nhân viên Trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng “làm khó”, ngăn cản xe cứu thương chở thi thể về quê an táng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Xe cứu thương chở thi thể bị 'làm khó': Lãnh đạo Đà Nẵng lên tiếng

Trộm 8 chỉ vàng của bạn thân trong ngày cưới

Dự đám cưới của bạn thân rồi lẻn vào phòng cô dâu chú rể trộm luôn vàng cưới của bạn, câu chuyện nghe qua có thể khiến quý vị khó tin nhưng vừa xảy ra tại một đám cưới ở xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá).

Ngày 9.8.2023, thông tin từ Công an huyện Cẩm Thủy (tại tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Phạm Thị Mỹ Duyên (24 tuổi, ngụ xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trộm 8 chỉ vàng của bạn thân trong ngày cưới

Truy tố 2 bảo mẫu An - Lành bạo hành bé trai 17 tháng tuổi

Vụ án 2 nữ bảo mẫu là Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại thành phố Hà Nội) bị cáo buộc gây ra cái chết cho bé trai 17 tháng tuổi, xảy ra đầu năm 2023 đã khiến dư luận thời điểm đó vô cùng phẫn nộ.

Trong diễn biến mới liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can này về tội giết người.

Truy tố 2 bảo mẫu An - Lành bạo hành bé trai 17 tháng tuổi

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 11.8.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.