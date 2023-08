Xem nhanh 12h: Lo ngại kẹt xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh | Bà trùm Mười Tường đưa bạc tỉ cho cựu công an

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 29.8.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Việt Nam kiên quyết phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Ngày 28.8.2023, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ việc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này; đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

Việt Nam kiên quyết phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thu Hằng, khẳng định Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép và không tái diễn vi phạm tương tự.

Ba Bình là đảo có diện tích tự nhiên lớn nhất quần đảo Trường Sa. Đài Loan chiếm giữ trái phép đảo này và từng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến đồn trú.

Đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa)

Từ năm 2000, Đài Loan thay lực lượng đồn trú trên đảo Ba Bình bằng một đơn vị cảnh sát biển, được trang bị các loại vũ khí như súng máy, súng cối tầm xa.

Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Đài Loan ngừng tổ chức diễn tập tại đảo Ba Bình và vùng biển xung quanh.

Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Chiều 28.8.2023, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết bị can Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (gọi tắt là Công ty AIC), đã về nước đầu thú. Bà Phương là bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Người này đầu thú tại Cục Cảnh sát kinh tế (tức C03) Bộ Công an.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, C03 đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành biện pháp điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bà Phương và các bị can khác.

Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Bộ Công an đề nghị các bị can, bị án, các đối tượng đang bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài để ra đầu thú, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay nếu tiếp tục trốn tránh, các đối tượng sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Hãi hùng khoảnh khắc nổ bình ô xy khiến 2 người thương vong tại Bình Định

Tối 28.8, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định và Công an thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra trên đường Mai Dương, thuộc khu vực 5, phường Quang Trung (thành phố Quy Nhơn) khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Hãi hùng khoảnh khắc nổ bình ô xy khiến 2 người thương vong tại Bình Định

Phát hiện cá sấu dài 2 mét nổi trên kênh xáng ở Bạc Liêu

Chiều 28.8, ông Huỳnh Văn Tèo, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu), cho biết khoảng 18 giờ ngày 27.8, nhiều người dân ở thị trấn Phước Long phát hiện một con cá sấu lớn, dài chừng 2 m, nặng khoảng 10 kg nổi giữa kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp, đoạn gần chợ thị trấn Phước Long, đối diện Khu hành chính huyện Phước Long.

Phát hiện cá sấu dài 2 mét nổi trên kênh xáng ở Bạc Liêu

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.



Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 30.8.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.