Xem nhanh 12h: Cổ phiếu Vinfast lập đỉnh mới | Đại ca “Quân Idol” bị bắt khi đang ăn sáng

Cổ phiếu VinFast tăng vọt lên đỉnh mới, tỉ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 23 thế giới

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 25.8 (tức vào rạng sáng 26.8 giờ Việt Nam) tăng mạnh.

Nhiều cổ phiếu tăng cao trong phiên này. Ấn tượng hơn là cổ phiếu VFS của hãng xe điện thương hiệu Việt - VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng xác lập mức cao mới khi bật tăng 40,35%, đạt 68,77 USD. Thậm chí có thời điểm trong phiên giao dịch, cổ phiếu này đã vọt lên trên 72 USD.

Cổ phiếu VFS của VinFast chốt phiên ngày 25.8 gần 69 USD FINANCE.YAHOO

Nếu so với phiên đầu tiên chào sàn Nasdaq ở mức 22 USD, cổ phiếu VFS sau gần 10 phiên giao dịch đã tăng gấp 3 lần. Trong phiên cuối tuần, có hơn 15 triệu cổ phiếu VFS được giao dịch. Thanh khoản của cổ phiếu vẫn duy trì khá tốt trong các phiên vừa qua, thậm chí có phiên lên gần 20 triệu cổ phiếu được sang tay.

Ở mức giá này, vốn hóa của VinFast đã lên gần 160 tỉ USD. Theo cập nhật của Forbes, tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản trị giá 55,8 tỉ USD và là người giàu thứ 23 trên thế giới. Khối tài sản của ông đã tăng thêm 14,7 tỉ USD chỉ sau một ngày.

Cổ phiếu VinFast tăng vọt lên đỉnh mới, tỉ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 23 thế giới

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN (Mỹ) mới đây, bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc VinFast - cho biết nhà máy tại Việt Nam có thể đạt công suất 300.000 chiếc/năm và công ty đã có kế hoạch mở rộng quy mô lên đến 950.000 chiếc/năm. Lợi thế về chi phí nhân công, cùng với chuỗi cung ứng bền vững đã tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn cho VinFast. Bên cạnh đó, nhà máy Bắc Carolina sẽ đi vào vận hành với công suất 150.000 chiếc/năm và cũng có thể mở rộng quy mô sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Hiện tại, công ty có khoảng 26.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu và khoảng 10.000 đơn tại Mỹ và 2/3 trong số đó là đơn đặt trước cho mẫu VF 9. Rất nhiều khách hàng đang chờ đợi nhận mẫu xe này tại Mỹ. Hệ thống trạm sạc của Mỹ tới nay đã và đang phát triển rộng rãi. VinFast có thể kết nối với hơn 73.000 trạm sạc tại Mỹ.

Bắt Phó chủ tịch tỉnh An Giang Trần Anh Thư

Chiều 25.8.2023, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, về tội "nhận hối lộ", quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Công ty Trung Hậu - Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan.

Bắt Phó chủ tịch tỉnh An Giang Trần Anh Thư

Em ruột phó chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất bị phê bình, 'rút kinh nghiệm'

Ngày 25.8.2023, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bá (tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), cho biết chính quyền xã vừa tổ chức họp kiểm điểm vụ việc ông Nguyễn Văn Trọng, là công chức kế toán UBND xã này trúng đấu giá 23 lô đất ở xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu). Cuộc họp có sự chứng kiến, giám sát của Phòng Nội vụ huyện Quỳnh Lưu.

Em ruột phó chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất bị phê bình, 'rút kinh nghiệm'

Đại ca Quảng Trị “Quân Idol” cùng 2 đồng phạm bị bắt

Chiều 25.8.2023, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vào sáng cùng ngày, nhiều cảnh sát được huy động để bắt giữ Nguyễn Quốc Quân (còn được gọi là "Quân Idol", 32 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi nghi phạm này đang ăn sáng tại một quán ăn ở thị trấn Khe Sanh.

“Quân Idol” thuộc hàng "cộm cán" ở thị trấn Khe Sanh, từng đi tù vì tội trộm cắp tài sản. "Quân Idol" là chủ các cửa hàng cầm đồ, kinh doanh vàng, khách sạn ở địa phương, sở hữu 2 chiếc xe sang.

Đại ca Quảng Trị 'Quân Idol' cùng 2 đồng phạm bị bắt

Ngoài ra, lực lượng công an cũng bắt giữ Hoàng Thái Mạnh (31 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh) và Nguyễn Phi Cường (33 tuổi, trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa).

