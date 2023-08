Xem nhanh 12h: Hồ Kẻ Gỗ cạn trơ đáy | Cập nhật vụ trùm Wagner gặp nạn

Sai phạm tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức: Nhận hối lộ để sử dụng kit xét nghiệm Việt Á

Ngày 27.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á (gọi tắt Công ty Việt Á) và Công ty TNHH thiết kế - xây dựng - thương mại - dịch vụ Nam Phong (gọi tắt Công ty Nam Phong).



Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định thiệt hại trong việc Bệnh viện TP.Thủ Đức mua kit xét nghiệm Covid-19 do Việt Á sản xuất và từ Công ty Nam Phong là gần 10,2 tỉ đồng.

Lật tẩy bí mật đường dây cấp biển số đẹp của nhóm CSGT tỉnh An Giang

Viện KSND tỉnh An Giang vừa hoàn tất cáo trạng gửi TAND tỉnh An Giang, truy tố nhóm bị can là cựu cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, đã cấp hơn 5.000 biển số ô tô cho cá nhân, người thân và người có nhu cầu sai quy định.

Hé lộ nguyên nhân sập hầm lò than ở Quảng Ninh khiến 4 công nhân thiệt mạng

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Công thương và UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty cổ phần than Vàng Danh, cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn lao động khiến 4 công nhân mỏ tử vong tối 26.8 là do trong thời gian vừa qua, khu vực mỏ than Vàng Danh có nhiều trận mưa với lưu lượng 30 - 70 mm.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ Công thương phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty cổ phần than Vàng Danh và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc, xác định chính xác nguyên nhân gây ra vụ tai nạn lao động; đồng thời triển khai ngay những biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các sự cố, tai nạn tương tự.

Hồ Kẻ Gỗ tiến sát mức nước chết do nắng nóng kéo dài

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, mực nước trong hồ Kẻ Gỗ (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xuống rất thấp, thậm chí một số khu vực trong lòng hồ bị cạn trơ đáy.



Hồ Kẻ Gỗ là hồ chứa nước quan trọng cấp quốc gia. Công trình đại thủy nông này được xây dựng từ năm 1976 trên lưu vực của sông Rào Cái (thuộc địa phận H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và đến năm 1983 thì hoàn thành đưa vào khai thác.

Ủy ban điều tra Nga chính thức xác nhận trùm Wagner tử vong

Hôm 27.8, Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã hoàn tất việc xét nghiệm phân tử di truyền đối với các nạn nhân trên chuyến bay từ Moscow đến St. Petersburg trước khi chiếc Embraer Legacy 600 lao xuống đất ở địa phận tỉnh Tver, cách Moscow khoảng 300 km về hướng bắc vào khuya 23.8.

Xác máy bay chở trùm Wagner Yevgeny Prigozhin AFP

Giới hữu trách Nga đã xác nhận ông Prigozhin nằm trong 7 hành khách tử vong, bên cạnh ông Dmitry Utkin, nhà đồng sáng lập Wagner và các thành viên khác của công ty lính đánh thuê. Phi hành đoàn gồm 3 người cũng tử vong trong sự cố.

