Xem nhanh 12h: Manh động cướp tiệm vàng ở Ninh Bình | Miền Trung sẽ đón 2 đợt mưa lớn
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Manh động cướp tiệm vàng ở Ninh Bình | Miền Trung sẽ đón 2 đợt mưa lớn

TT Phát triển Nội dung số
25/01/2026 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 25.1.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.1.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Hai nghi phạm đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, cầm theo dao bầu xông vào cướp vàng của một tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Lỗi đi ngược chiều, đi sai làn: Vì sao người bị phạt 700.000 đồng, người mất 5 triệu?

Nhiều người chưa nhận biết rõ lỗi đi ngược chiều và đi sai làn đường. Độ chênh lệch tiền phạt 2 lỗi này khá lớn, phân biệt thế nào?

Lỗi đi ngược chiều, đi sai làn: Vì sao người bị phạt 700.000 đồng, người mất 5 triệu?

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Những ngày qua, dọc rạch Xuyên Tâm, nhiều hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án cải tạo rạch có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Ngắm chậu bưởi Diễn "cuốn thư" giá bạc trăm triệu hút khách thuê chơi Tết

Lấy cảm hứng từ hình tượng "cuốn thư" truyền thống ngày Tết, một nhà vườn tại Hưng Yên đã tạo tác chậu bưởi Diễn cổ thụ nặng khoảng 10 tấn, trị giá hơn 200 triệu đồng thu hút khách săn mua.

Ngắm chậu bưởi Diễn “cuốn thư” giá bạc trăm triệu hút khách thuê chơi Tết

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 26.1.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay Cướp Tiệm Vàng thời tiết xung đột Nga - Ukraine Donald Trump Ngược chiều vi phạm giao thông
