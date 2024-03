Xem nhanh 12h: Mâu thuẫn lời khai phiên tòa Trương Mỹ Lan | Hơn 200 người ngộ độc sau khi ăn cơm gà

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 15.3.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ án Trương Mỹ Lan: Ai chỉnh sửa số liệu báo cáo của đoàn thanh tra tại SCB?

Hôm qua 14.3, tiếp tục phần thẩm vấn phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác, luật sư xoay quanh làm rõ việc có ai chỉ đạo chỉnh sửa số liệu trong kết quả thanh tra về những sai phạm và những yếu kém xảy ra Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB) hay không.

Tại tòa bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) khai chính bị cáo Nguyễn Văn Hưng (Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chỉ đạo chỉnh sửa số liệu thanh tra SCB, nhưng bị cáo Hưng phủ nhận.

Vì sao Chủ tịch Hà Nội 'đích thân' xử phạt nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn?

vụ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn ở đường Trần Cung (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) vào tối 5.3 đã gây ồn ào dư luận khi một số thông tin cho rằng sau va chạm, nữ tài xế có cự cãi với người điều khiển xe máy.

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phụ nữ 36 tuổi (trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Mức phạt là 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Nhiều người thắc mắc rằng, vì sao Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội không xử phạt nữ tài xế mà phải chuyển lên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; bởi vi phạm nồng độ cồn thuộc lĩnh vực kiểm soát của lực lượng CSGT, nếu xử phạt luôn thì sẽ thuận tiện hơn?

Vụ tai nạn chết người trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Bắt giam 2 tài xế

Liên quan đến tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết vào tối 10.3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, chiều 14.3, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tài xế trong vụ 2 bị can bị bắt giữ là Phan Đình Thành (38 tuổi, tài xế xe tải) và Lê Hoàng Quân (51 tuổi, tài xế xe khách).

Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

