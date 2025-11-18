Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Miền Trung tiếp 'cuộc chiến' với mưa lũ | Thông tin về sản phẩm của Mailisa

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/11/2025 11:00 GMT+7

Mưa lũ miền Trung, Thẩm mỹ viện Mailisa,… sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp 'Xem nhanh 12h' ngày 18.11.2025 của Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h ngày 18.11 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau: 

Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn trên báo động 3, ngập lụt diện rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa

Thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 17.11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, đến rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong ngày 18.11, tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Quảng Trị 0 - 10 mm, có nơi trên 30mm; thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm; Gia Lai 10 - 40 mm có nơi trên 70 mm; thành phố Huế, Đắk Lắk và Khánh Hòa 5 - 15 mm, có nơi trên 50 mm.

Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn trên báo động 3, ngập lụt diện rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa

Ngoài ra, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, hiện lũ trên sông Thu Bồn, sông Kôn và sông Krông Ana đang lên; trên sông Bồ, sông Vu Gia đang dao động ở mức cao trên báo động 3; trên sông Hương đang dao động ở trên mức báo động 2; trên sông Trà Khúc và hạ lưu sông Ba đang xuống.

Trong ngày 18.11, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) tiếp tục duy trì ở mức cao và ở trên mức báo động 3; trên sông Kôn tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn sẽ tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 2; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc sẽ xuống và ở trên mức báo động 1; sông ĐăkBla tại trạm Kon Tum cũ (nay là Quảng Ngãi) sẽ tiếp tục lên trên mức báo động 1 trong 6 giờ tới, sau xuống dưới mức báo động 1.

Đề nghị truy tố Shark Thủy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17.11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong vụ án, Bộ Công an đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 21.3.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Shark Thủy Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5.12.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố ông Thủy về tội đưa hối lộ.

Đề nghị truy tố Shark Thủy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy cùng các bị can liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào 12 giờ trưa 19.11 trên thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
