Xem nhanh 12h: Sạt lở đèo Khánh Lê 22 người thương vong | Cảnh báo mưa lũ ở miền Trung
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Sạt lở đèo Khánh Lê 22 người thương vong | Cảnh báo mưa lũ ở miền Trung

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
17/11/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 17.11.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 17.11.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

2 vụ sạt lở liên tiếp ở Khánh Hòa, nhiều người thương vong

Ảnh hưởng từ đợt mưa lớn đang diễn ra tại khu vực miền Trung, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra những vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong. Trên tuyến quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, một xe khách lưu thông trong đêm đã bị đất đá đổ ập vào, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cùng thời điểm, tại đèo Khánh Sơn, mưa lớn cũng kích hoạt sạt lở khiến nhiều người bị vùi lấp. Lực lượng chức năng đang khẩn trương ứng cứu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm và địa hình chia cắt.

2 vụ sạt lở liên tiếp ở Khánh Hòa, nhiều người thương vong

Đà Nẵng: Lốc xoáy làm 50 ngôi nhà tốc mái, 2 người bị thương nặng

Một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua địa bàn thành phố Đà Nẵng đêm 16.11 đã khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng nặng và đặc biệt gây sập một căn nhà, làm hai mẹ con bị thương nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu.

Đà Nẵng: Lốc xoáy làm 50 ngôi nhà tốc mái, 2 người bị thương nặng

Từ nhà ven kênh đến chung cư, người dân TP.HCM ám ảnh bởi sụt lún

Giữa một đô thị đang phát triển nhanh như TP.HCM, tình trạng sụt lún cũng đang khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Tại phường Phú Định, một chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng với tường nứt toác, nền nhà mấp mô, thấm dột… và đặc biệt là tình trạng lún kéo dài nhiều năm. Không chỉ ở đây, tại Bình Hưng và Nhà Bè, người dân cũng đang phải tự xoay xở trước những căn nhà lún sâu hàng chục phân mỗi năm, ven kênh thì luôn đối mặt nguy cơ sạt lở và ngập. Những thực trạng này cho thấy sụt lún đang trở thành nỗi lo thường trực của nhiều gia đình và đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Từ nhà ven kênh đến chung cư, người dân TP.HCM ám ảnh bởi sụt lún

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 18.11.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
