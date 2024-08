Xem nhanh 12h: Nam Thư nộp đơn tố cáo | Khoảnh khắc máy bay ATR 72 rơi 61 người tử nạn

Xem nhanh 12h ngày 10.8 có những nội dung chính sau:

Diễn biến vụ Nam Thư nộp đơn tố cáo đến chính quyền thành phố Đà Lạt

Buổi gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin và thông báo thiệt hại vì tin đồn qua lại với một người đàn ông đã có gia đình là lần hiếm hoi diễn viên Nam Thư xuất hiện kể từ khi vụ lùm xùm xảy ra. Tuy nhiên sau sự kiện đó, công ty của nữ diễn viên bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt hành chính vì tổ chức họp báo không xin phép.

Trong một diễn biến liên quan, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên thì UBND thành phố Đà Lạt và UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đều tiếp nhận đơn tố cáo của diễn viên Nam Thư liên quan đến việc cô cho rằng bị người khác vu khống, đăng tin sai sự thật và sử dụng hình ảnh trái phép đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND thành phố Đà Lạt đã giao cho cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xác minh được người mà Nam Thư tố cáo.

Gặp gỡ những “người hùng” trong vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu Phú Mỹ

Liên quan vụ cháy xe trên cầu Phú Mỹ (thành phố Thủ Đức, TP.HCM), theo cơ quan chức năng thì khi thấy tai nạn xảy ra, một số người đi đường đã dũng cảm lao đến giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong chiếc ô tô bẹp dúm, đang bốc cháy.

Sau đó, nhóm người đã rời khỏi hiện trường. Trong hôm qua (9.8), Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM và Công an phường Thạnh Mỹ Lợi (tại thành phố Thủ Đức) thông báo tìm để trao khen thưởng cho nhóm người hùng tham gia giải cứu tài xế trong vụ tai nạn này.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn 5 ngày, mối nguy ngập lụt tiếp diễn

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cảnh báo về đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc. Cụ thể, dự báo từ đêm nay (10.8), các tỉnh Bắc bộ có thể xuất hiện gió tây nam tầng thấp phát triển lên tầng cao dày. Do vậy các tỉnh miền núi và trung du có mưa vừa và mưa to diện rộng. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 15.8.

"Có 2 điều cần lưu ý, một là mưa có thể xảy ra từ tối đến đêm. Do vậy có tác động rất lớn đến khả năng phòng tránh và việc quan sát, nhận biết mưa lớn xảy ra.

Thứ hai là do hội tụ gió tây nam tầng thấp phát triển lên tầng cao dày. Do vậy khả năng xảy ra các đợt mưa rất to, tuy nhiên tập trung trên khu vực hẹp, cường độ mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn nên nguy cơ rất xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng các khu vực đô thị, đặc biệt là khu vực các tỉnh miền núi phía bắc" - Ông Tuấn cho biết.

Vụ máy bay ATR 72 rơi ở Brazil: tai nạn kinh hoàng, 61 người thiệt mạng

Hãng hàng không Voepass của Brazil xác nhận một máy bay cánh quạt bị rơi gần thành phố Sao Paulo (tại Brazil) khiến toàn bộ 61 người trên máy bay thiệt mạng, gồm 57 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Xác chiếc máy bay xấu số ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ABC NEWS

Theo thông tin từ Reuters, chiếc máy bay này khởi hành từ thành phố Cascavel (ở bang Parana) và đang trên đường đến Sân bay Quốc tế Sao Paulo thì bị rơi vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 9.8 (theo giờ địa phương) tại thị trấn Vinhedo, cách Sao Paulo khoảng 80 km về phía tây bắc.

Cơ quan chức năng địa phương chưa nói rõ nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay, dù hộp đen đã được thu hồi tại hiện trường. Hình ảnh cho thấy thời tiết bình thường khi máy bay rơi, trong khi dự báo tại khu vực cho biết có thể có mưa nhẹ và gió chỉ 10 km/giờ.

