Xem nhanh 12h: Ra mắt chuyên mục 'Thành tựu y khoa' | Vận hành metro Nhổn - ga Hà Nội

Ra mắt chuyên mục “Thành tựu y khoa” trên Báo Thanh Niên

Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay 8.8.2024, Báo Thanh Niên và Hệ thống Tâm Anh - VNVC - ECO phối hợp ra mắt chuyên mục "Thành tựu y khoa" trên Báo điện tử Thanh Niên.

Chuyên mục "Thành tựu y khoa" của Hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC - ECO là kho tàng kiến thức y khoa, thành tựu y học chuyên sâu, công nghệ cao, toàn diện được truyền tải một cách khoa học, chính thống đến quý bạn đọc Báo Thanh Niên trong và ngoài nước.

Vụ cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc: Khởi tố 18 bị can

Tối 7.8, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt quả tang hàng loạt người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều chi nhánh Hà Nội - King Club, đóng tại tầng 1 của một khách sạn tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24.6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 18 bị can về 2 nhóm tội danh “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Trong số các bị can, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức bị khởi tố về hành vi "đánh bạc".

Đề xuất 'thưởng' tối đa 5 triệu đồng cho người báo tin vi phạm giao thông

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe.

Theo dự thảo, lực lượng công an được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện hoạt động tăng cường, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông 70 - 85% khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và 30% khoản thu từ đấu giá biển số xe.

Các cơ quan khác được sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được ngân sách nhà nước bố trí 15 - 30% khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Người dân thủ đô Hà Nội thích thú trải nghiệm metro Nhổn – ga Hà Nội

Sau 15 năm, sáng 8.8.2025, đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị metro Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức vận hành thương mại phục vụ khách hàng. Như vậy, người dân trên tuyến Nhổn - Quốc lộ 32 - Cầu Diễn - Mai Dịch - Cầu Giấy có thể đi tàu điện đi làm mỗi ngày.



Theo ghi nhận của Thanh Niên, dù đúng 8 giờ sáng nay 8.8 tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội mới chính thức vận hành nhưng trước đó cả tiếng đồng hồ, nhiều người dân Hà Nội đã có mặt để lần đầu tiên trải nghiệm chuyến tàu.

Người dân Hà Nội đến ga Nhổn từ sớm để trải nghiệm tàu metro ĐÌNH HUY

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), đoạn trên cao tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội gồm 8 ga: Nhổn (S1), Minh Khai (S2), Phú Diễn (S3), Cầu Diễn (S4), Lê Đức Thọ (S5), ĐH Quốc gia (S6), Chùa Hà (S7) và Cầu Giấy (S8).

Trong 3 tháng đầu (từ tháng 8 đến hết tháng 10) sẽ thực hiện mở tuyến vào 5 giờ 30, đóng tuyến vào 22 giờ hằng ngày. Tàu chạy giãn cách 10 phút/chuyến. Riêng ngày 8.8 bắt đầu chạy tàu từ 8 giờ.

MRB cho biết thêm, giá vé lượt (vé chặng) đi một ga là 8.000 đồng và đi cả tuyến là 12.000 đồng/lượt. Giá vé ngày và không hạn chế số lượt là 24.000 đồng.

Giá vé tháng loại phổ thông là 200.000 đồng/tháng. Giá vé tháng ưu tiên đối với học sinh, sinh viên là 100.000 đồng/tháng.

Nhiều người tỏ ra thích thú với hình dạng của vé tàu ĐÌNH HUY

Tàu metro Nhổn - ga Hà Nội sẽ phục vụ miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người trên 60 tuổi và người khuyết tật. Đặc biệt, trong 15 ngày đầu tuyến đi vào khai thác thương mại, toàn bộ hành khách được phục vụ miễn phí theo nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội.

