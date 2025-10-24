Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Live Xem nhanh 12h: Ngân 98, Lương Bằng Quang đưa hối lộ | Bi kịch rò rỉ điện khi triều cường dâng

TT Phát triển Nội dung số
24/10/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 24.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý: Rò rỉ điện chiếu sáng ở công viên, 2 bé trai bị điện giật tử vong; Lương Bằng Quang và Ngân 98 đưa hối lộ 'chạy án'; Bác sĩ Việt Nam phẫu thuật gân gót thành công cho sĩ quan Mông Cổ;...

Xem nhanh 12h ngày 24.10 có những nội dung chính sau: 

Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa hối lộ 8 tỉ ra sao?

Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh (vào tháng 7.2024), cặp đôi "chiêu trò" Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) và Lương Bằng Quang đã đưa một khoản tiền lớn lên đến 8 tỉ đồng cho một người đàn ông nhằm "chạy án".

Người này tên là Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ở phường Bến Thành, TP.HCM). Theo cơ quan công an, đây là một "đối tượng quen biết ngoài xã hội" của Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa hối lộ 8 tỉ ra sao?

Trong tối 23.10.2025, liên quan vụ án "sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm" mà Ngân 98 vừa bị bắt cách đây vài ngày, dư luận lại xôn xao trước thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang để điều tra về hành vi "đưa hối lộ", đồng thời khởi tố bổ sung cùng hành vi đối với Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98). Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn có bị can Lê Sỹ Cường với vai trò "môi giới hối lộ".

Theo thông tin từ cơ quan công an, cặp đôi "chiêu trò" này đã chuyển tiền nhằm "chạy án", mong muốn không bị xử lý hình sự đối với các sai phạm đã bị phát hiện.

Đây là diễn biến mới nhất được mở rộng từ vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" mà Võ Thị Ngọc Ngân đang bị điều tra trước đó.

Rò rỉ điện chiếu sáng ở công viên, 2 bé trai bị điện giật tử vong

Sáng 24.10, tin từ Công an xã Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ rò rỉ điện chiếu sáng khiến 2 bé trai bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 ngày 23.10, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại công viên Nguyễn Phương Danh và tuyến đường phía trước công viên (thuộc ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, TP.Cần Thơ - trước đây là H.Phong Điền, TP.Cần Thơ).

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ rò rỉ điện chiếu sáng ở công viên khiến 2 bé trai bị điện giật tử vong

ẢNH: DUY TÂN

Lúc này, em N.G.T (10 tuổi, ở ấp Mỹ Phước, P.An Bình, TP.Cần Thơ) đạp xe vào công viên vui chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng bằng cột nhôm. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán, đưa N.G.T đi cấp cứu, đồng thời cảnh báo những em nhỏ khác không được đạp xe vào công viên vui chơi.

Tuy nhiên, 2 em L.H.V (15 tuổi) và Đ.N.T (15 tuổi), không chú ý nghe nên tiếp tục đạp xe vào công viên chơi và bị điện giật. Đ.N.T nhảy ra được.

Cần Thơ: Hai học sinh tử vong do rò rỉ điện chiếu sáng khi triều cường dâng

Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Cái Răng Phong Điền, nhưng N.G.T và L.H.V đã tử vong.

Công an xã Phong Điền đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ rò rỉ điện chiếu sáng ở công viên khiến 2 bé trai bị điện giật tử vong.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

