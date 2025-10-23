Xem nhanh 12h: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới | Rút kháng cáo vụ xây nhà trên đất người khác

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 23.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bão số 12 chưa tan, áp thấp nhiệt đới mới đi vào Biển Đông

Sau khi bão Fengshen (tức bão số 12) vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Biển Đông lại tiếp tục đón thêm một áp thấp nhiệt đới mới. Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hình thái thời tiết này hình thành từ vùng áp thấp phía đông Đài Loan và đang di chuyển về khu vực bắc Biển Đông, trong bối cảnh không khí lạnh tăng cường gây ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của nó.

Hãi hùng cảnh thu mua heo bệnh, bán cho bếp ăn công nhân

Một đường dây mua bán, giết mổ và tiêu thụ heo chết do dịch bệnh vừa bị Công an Hà Nội triệt phá. Điều đáng nói, số thịt heo kém chất lượng này được các đối tượng chuẩn bị đưa vào các bếp ăn công nhân. Vụ việc được phát hiện và xử lý kịp thời, ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Triều cường dâng cao khiến đường ngập như sông, xe chết máy la liệt tại TP.HCM

Tại TP.HCM, triều cường những ngày qua tiếp tục gây ngập sâu ở nhiều tuyến đường, khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Trên đường Rạch Cùng, phường Bình Đông, quận 8, nước dâng cao sau mưa lớn, người dân lại phải bì bõm lội qua điểm ngập quen thuộc để về nhà.

Hai “Nhà Nhân Ái” khởi công ở Đồng Nai, mang mái ấm đến với người nghèo

Sáng 21.10.2015, Báo Thanh Niên phối hợp Phòng khám Đa khoa Tâm Đức và UBND xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hai căn "Nhà Nhân Ái" tặng ông Nguyễn Văn Sáng và chị Cao Thị Thái, đây là hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

