XEM NHANH 12H ngày 22/2: Lời khai nghi phạm đánh shipper | Xôn xao vụ đi xe đạp ngược chiều

Tối 21.2, Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ở TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), nhân viên giao hàng cho Công ty CP giao hàng tiết kiệm là 24%, Cơ quan CSĐT Công an H.Tư Nghĩa đã ra quyết định bắt khẩn cấp nghi phạm Trương Đình Nhạt (44 tuổi, ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Công an H.Tư Nghĩa đang làm việc với nghi phạm Trương Đình Nhạt MINH CHÂU

Tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạt khai nhận, do tưởng shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên ông lấy tuýp sắt đánh anh Đạt. Sau đó, anh Đạt chạy xuống nhà hàng xóm để trốn.

"Sau khi tìm được sợi dây chuyền của vợ, tôi xuống nhà hàng xóm kêu shipper Đạt lên lấy xe đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết", ông Nhạt nói.

Còn shipper Lâm Anh Đạt cho biết, khoảng 11 giờ ngày 17.2, anh đến nhà ông Trương Đình Nhạt để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn (do ông Nhạt không nhận hàng, không đồng ý trả phí giao hàng để anh Đạt gửi trả đơn hàng về cho người bán), anh Đạt bị 2 vợ chồng ông Nhạt dùng tuýp sắt, ghế, bình hoa đánh gãy 2 tay.

Sau đó, anh Đạt đến Công an xã Nghĩa Lâm để trình báo sự việc. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên gia đình xin chuyển anh đến Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để mổ, điều trị.

Bắt khẩn cấp nghi phạm đánh shipper gãy 2 tay ở Quảng Ngãi

Thiếu tá Nguyễn Quốc Bảo, Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an H.Tư Nghĩa, cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an H.Tư Nghĩa đã chỉ đạo quyết liệt, thành lập ngay tổ công tác cùng với Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi ra Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để tiến hành làm việc với shipper Lâm Anh Đạt tại giường bệnh. Đồng thời, giám định tỷ lệ thương tật của anh Đạt để làm căn cứ.

"Đến nay Cơ quan CSĐT Công an H.Tư Nghĩa đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp và đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Trương Đình Nhạt để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc", thiếu tá Bảo nói.

CSGT truy tìm người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều quệt ô tô ở TP.HCM

Chiều 21.2, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, CSGT đang phối hợp cùng công an phường, khu phố truy tìm người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm với ô tô ở TP.HCM.

Mạng xã hội TikTok và Facebook đang lan truyền hình ảnh người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều quệt phải ô tô ở TP.HCM. Sau khi ngã ra đường, người này ngồi dậy thất thần.

Hình ảnh người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm ô tô lan truyền trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, đoạn clip khoảng 1 phút 30 giây ghi lại cảnh người phụ nữ mặc đồ bộ màu hồng, đi chiếc xe đạp màu hồng, đội nón lá đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh (P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM), đoạn gần giao lộ với cầu Tân Thuận 2.

Dù đi ngược chiều nhưng người phụ nữ này chạy khá nhanh, vừa đi vừa huơ tay để ô tô, xe máy đi đúng chiều nhường đường. Nhưng sau đó, người này đã quệt trúng ô tô màu xanh, ngã ra đường. Ngay lập tức, người phụ nữ ngồi dậy thở dốc, thất thần nhìn xung quanh, người lái ô tô và người dân xung quanh đến hỗ trợ.

Hình ảnh về sự việc nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là bằng chứng cho thấy người đi xe đạp đã vi phạm luật giao thông. Một số bình luận khác lại "thở dài" vì đường này rất nhiều container nhưng không hiểu sao người đi xe đạp liều đến vậy.

Theo tìm hiểu, tuyến đường này do Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) phụ trách. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, CSGT Nam Sài Gòn đang phối hợp với công an phường, khu phố tìm người phụ nữ này để xác minh, xử lý.

Đến 16 giờ 20 phút hôm nay 21.2, cơ quan chức năng đã xác minh được thông tin và mời người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm ô tô đến trụ sở Công an P.Tân Thuận Tây, Q.7 làm việc, xử lý.

Khởi tố, bắt giam lãnh đạo Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Ngày 21.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can gồm: Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Hà Văn Hoè, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Phạm Thanh Thạch, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang Bắc Giang; Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An;

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5.2017 đến hết tháng 12.2022, Công ty Khoáng sản Bắc Giang (do ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện pháp luật) cùng với Công ty TNHH MTV Xuân An (do bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) đã khai thác than tại mỏ than Bố Hạ vượt trữ lượng được cấp, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản Nhà nước.

Tai nạn nghiêm trọng 3 người tử vong: Tài xế xe khách khai 'do thiếu quan sát'

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 13 người bị thương xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), chiều tối hôm qua 21.2, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đang phối hợp Công an huyện Núi Thành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, sau tai nạn, khi được mời lên lấy lời khai ban đầu, tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái xe khách giường nằm, cho biết đã không quan sát phía trước khi lái xe nên đâm vào xe tải đỗ bên lề đường.

Hiện chưa có dữ liệu hộp đen nên chưa xác định được cụ thể tốc độ của xe.

Lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam khiến 3 người chết

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, lúc 1 giờ 35 phút sáng 21.2, xe khách giường nằm chở 31 hành khách lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng nam - bắc.

Khi đến Km 1010 + 300 thuộc địa phận xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), xe khách giường nằm tông vào đuôi xe tải do tài xế Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển, đang dừng đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều.

Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu và 13 người khác bị thương.

Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành phối hợp Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam tiếp cận hiện trường, cứu hộ các hành khách còn mắc kẹt trong xe khách sau vụ tai nạn.

Trước đó, rạng sáng 14.2, cũng trên địa bàn huyện Núi Thành xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô 16 chỗ và xe container khiến 10 người tử vong, 11 người bị thương nặng. Vị trí xảy ra hai vụ tai nạn ngày 14.2 và ngày 21.2 cách nhau khoảng 3 km.

Ông Putin tuyên bố dừng hiệp ước hạt nhân New START, Mỹ phản ứng

"Tôi phải thông báo rằng Nga đang tạm dừng việc tham gia hiệp ước New START. Đó không phải là rút khỏi hiệp ước, mà là tạm dừng việc tham gia", Tổng thống Putin phát biểu trước quốc hội Nga hôm nay 21.2, theo AFP.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại quốc hội Nga ngày 21.2 Reuters

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Moscow trong tháng 8.2022 nói rằng Nga dừng các cuộc thanh sát của Mỹ đối với các địa điểm quân sự của Nga theo New START. Moscow khi đó còn nói rằng họ đang đáp trả việc Mỹ cản trở các cuộc thanh sát của Nga, cáo buộc bị Washington bác bỏ.

Cũng trong bài phát biểu mới nói trên, Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ "đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới". Ông cảnh báo rằng nếu Mỹ tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới thì Nga cũng sẽ làm như thế.

Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng quyết định của Nga dừng tham gia New START là vô trách nhiệm và Washington sẽ theo dõi cẩn thận để xem Moscow thực sự làm gì, theo Reuters.

Ngoại trưởng Blinken vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán bất cứ lúc nào. "Chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận về các giới hạn vũ khí chiến lược bất cứ lúc nào với Nga, bất kể điều gì khác đang xảy ra, trên thế giới hay trong mối quan hệ của chúng tôi", ông Blinken cho giới phóng viên hay tại thành phố Athens (Hy Lạp).

Hiệp ước New START, được phê chuẩn vào năm 2011, đã hạn chế số đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai tối đa của mỗi bên là 1.550, giảm gần 30% so với giới hạn trước đó được đặt ra vào năm 2002.

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1.2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn New START thêm 5 năm cho đến năm 2026, tạo thời gian để đàm phán trong khi vẫn duy trì thứ mà Washington xem là một hiệp ước quan trọng còn tồn tại, theo AFP.

Mỹ thông báo trước, được Nga 'đảm bảo an toàn' chuyến thăm Kyiv của Tổng thống Biden

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Mỹ đã thông báo trước với Moscow về kế hoạch thăm Ukraine của Tổng thống Joe Biden.

Mỹ thông báo trước, được Nga 'đảm bảo an toàn' chuyến thăm Kyiv của Tổng thống Biden

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó tuyên bố sẽ thăm Ba Lan, nhưng không thăm Ukraine.

Ông Sullivan nói "Chúng tôi đã thông báo cho phía Nga rằng Tổng thống Biden sẽ tới Kyiv". Ông cho biết thêm rằng tin nhắn đã được gửi "vài giờ trước khi" ông Biden rời Washington và với "mục đích giảm xung đột".

Ông Sullivan không cho biết các quan chức Nga đã được liên lạc như thế nào hoặc họ phản ứng ra sao với thông tin.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng Bảo an, đã xác nhận qua kênh Telegram của mình rằng ông Biden đã nhận được "sự đảm bảo an toàn" từ Moscow cho chuyến thăm của ông. Cũng trong bài đăng đó, ông Medvedev gọi viện trợ của Washington cho Kyiv là cách để "ngành công nghiệp quân sự của các nước NATO thu lợi" và gọi tổng thống Mỹ là "ông lão từ bên kia đại dương".

Ông Biden đã thực hiện chuyến đi bất ngờ tới Kyiv vào ngày 20.2, trong chuyến thăm đầu tiên tới nước này với tư cách là tổng thống. Ông đã gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và cả hai đã đến thăm Nhà thờ St. Michael.

Dù phía Mỹ đã thông báo và nhận được đảm bảo từ Nga, còi báo động không kích vẫn vang lên tại thủ đô Ukraine. Tuy nhiên, không có báo cáo nào về các cuộc không kích của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Biden cam kết gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine, nói rằng nhiều "thiết bị quan trọng, bao gồm đạn dược, hệ thống chống thiết giáp và radar giám sát trên không" sẽ được chuyển đến.

Nga đã khẳng định rằng việc gửi thêm vũ khí sẽ không thay đổi tiến trình của cuộc xung đột, mà chỉ khiến nó kéo dài hơn.

