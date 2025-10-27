Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Nguy cơ cao sạt lở, lũ quét ở miền Trung | Bảo vệ tàu Metro bị hành hung
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Nguy cơ cao sạt lở, lũ quét ở miền Trung | Bảo vệ tàu Metro bị hành hung

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
27/10/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 27.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Triệu tập 2 người hành hung bảo vệ tàu metro gây xôn xao

Một vụ việc gây phẫn nộ dư luận vừa xảy ra ngay trên tuyến metro số 1, đây cũng là tuyến giao thông công cộng được kỳ vọng là biểu tượng văn minh của TP.HCM. Trong lúc làm nhiệm vụ, một nhân viên bảo vệ đã bị hai nam hành khách tấn công ngay trên tàu, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng. Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

Triệu tập 2 người hành hung bảo vệ tàu metro gây xôn xao

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

Mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng các tỉnh miền Trung và Nam bộ, đồng thời gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng và diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực thuộc các xã vùng cao thành phố Đà Nẵng khiến nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 26 và rạng sáng 27.10, nhiều khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, cũng như các tỉnh Nam bộ, đã xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 100 mm. Dự báo, đợt mưa lớn này sẽ còn kéo dài đến hết ngày 29.10, nhiều nguy cơ gây ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

Bác sĩ ơi: Đau khớp gối, đừng bỏ qua các bài tập hiệu quả này

Ngồi lâu, đứng dậy thấy khớp kêu lục cục, bước xuống cầu thang nhói buốt ở đầu gối, đau khớp gối,... đây là những biểu hiện ban đầu của thoái hóa khớp gối mà nhiều người thường bỏ qua.

Bác sĩ ơi: Đau khớp gối, đừng bỏ qua bài tập hiệu quả này

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 28.10.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: TikToker kỳ thị vùng miền để “câu view” | Thực tập sinh người Việt Nam bị nghi giết người

Xem nhanh 12h: TikToker kỳ thị vùng miền để “câu view” | Thực tập sinh người Việt Nam bị nghi giết người

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 26.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay bảo vệ metro bị hành hung Sạt lở dự báo thời tiết Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận