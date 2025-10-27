Xem nhanh 12h: Nguy cơ cao sạt lở, lũ quét ở miền Trung | Bảo vệ tàu Metro bị hành hung

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Triệu tập 2 người hành hung bảo vệ tàu metro gây xôn xao

Một vụ việc gây phẫn nộ dư luận vừa xảy ra ngay trên tuyến metro số 1, đây cũng là tuyến giao thông công cộng được kỳ vọng là biểu tượng văn minh của TP.HCM. Trong lúc làm nhiệm vụ, một nhân viên bảo vệ đã bị hai nam hành khách tấn công ngay trên tàu, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng. Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

Mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng các tỉnh miền Trung và Nam bộ, đồng thời gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng và diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực thuộc các xã vùng cao thành phố Đà Nẵng khiến nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 26 và rạng sáng 27.10, nhiều khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, cũng như các tỉnh Nam bộ, đã xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 100 mm. Dự báo, đợt mưa lớn này sẽ còn kéo dài đến hết ngày 29.10, nhiều nguy cơ gây ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Bác sĩ ơi: Đau khớp gối, đừng bỏ qua các bài tập hiệu quả này

Ngồi lâu, đứng dậy thấy khớp kêu lục cục, bước xuống cầu thang nhói buốt ở đầu gối, đau khớp gối,... đây là những biểu hiện ban đầu của thoái hóa khớp gối mà nhiều người thường bỏ qua.

