Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Nguy cơ sạt lở do mưa bão Matmo | Hoa hậu Yến Nhi lộ phát ngôn sốc

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
06/10/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 6.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 6.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bão số 11 (Matmo) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Nội đề phòng giông lốc

Bão Matmo (tức bão số 11) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, vào sáng nay 6.10. Tuy đã giảm cường độ nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão vẫn khiến nhiều khu vực ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa lớn, gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật trong các cơn giông.

Đặc biệt, người dân Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc cần tiếp tục đề phòng ngập úng, sạt lở đất và mưa giông cực đoan trong hai ngày tới.

Bão số 11 (Matmo) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Nội đề phòng giông lốc

Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi

Sáng 6.10.2025, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu đã phát liên tiếp 9 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri thuộc tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra từ lúc 0 giờ 41 phút đến 5 giờ 57 phút. Đáng chú ý, trận mạnh nhất có cường độ 4,9 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, gây rung lắc rõ rệt, thậm chí người dân ở Gia Lai cũng cảm nhận được.

Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân Gia Lai cũng cảm nhận rung lắc

Đưa 6 máy bơm 'cứu ngập' xóm nhỏ ở Hà Nội

Đã hơn 5 ngày trôi qua kể từ sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều ngôi nhà tại tổ dân phố số 2 làng Miêu Nha, phường Xuân Phương (Hà Nội) vẫn đang chìm trong nước, rác và đồ đạc nổi lềnh bềnh giữa ngõ.

Dù nước đã rút bớt so với những ngày đầu, nhiều nơi vẫn ngập sâu từ 30 đến 40 cm, gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và khiến người dân lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm đã huy động thêm máy bơm tại trạm cầu Ngà để tiêu thoát nước ra sông Nhuệ, nỗ lực “giải cứu” cho khu dân cư này, trong khi người dân vẫn canh cánh nỗi lo ngập úng kéo dài do ảnh hưởng từ cơn bão Matmo (tức bão số 11).

Đưa 6 máy bơm 'cứu ngập' xóm nhỏ ở Hà Nội

Cua đinh được nuôi suốt 42 năm, ‘có phước’ nhất miền Tây

Chuyện người dân miền Tây gắn bó với thiên nhiên đã trở thành nét văn hóa đặc trưng. Nhưng câu chuyện về một con cua đinh nặng đến 54kg, được nuôi dưỡng suốt hơn 40 năm như một "thành viên trong gia đình", lại khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Tại cồn Sơn, TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Thành Tâm đang chăm sóc con cua đinh "khủng" được mệnh danh là "có phước nhất miền Tây", không chỉ vì kích thước hiếm có mà còn bởi tình cảm đặc biệt mà ông dành cho nó.

Cua đinh được nuôi suốt 42 năm, ‘có phước’ nhất miền Tây

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 7.10.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Trải chiếu ở UBND phường vì lũ chưa rút | Thông tin về vụ án Hoàng Hường

Xem nhanh 12h: Trải chiếu ở UBND phường vì lũ chưa rút | Thông tin về vụ án Hoàng Hường

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 5.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay hoa hậu Yến Nhi bão số 11 bão Matmo ngập lụt Hà Nội gaza Hamas-Israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận