Xem nhanh 12h: Nguy cơ sạt lở do mưa bão Matmo | Hoa hậu Yến Nhi lộ phát ngôn sốc

Bão số 11 (Matmo) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Nội đề phòng giông lốc

Bão Matmo (tức bão số 11) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, vào sáng nay 6.10. Tuy đã giảm cường độ nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão vẫn khiến nhiều khu vực ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa lớn, gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật trong các cơn giông.

Đặc biệt, người dân Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc cần tiếp tục đề phòng ngập úng, sạt lở đất và mưa giông cực đoan trong hai ngày tới.

Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi

Sáng 6.10.2025, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu đã phát liên tiếp 9 thông báo động đất xảy ra ở xã Măng Bút và Măng Ri thuộc tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra từ lúc 0 giờ 41 phút đến 5 giờ 57 phút. Đáng chú ý, trận mạnh nhất có cường độ 4,9 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, gây rung lắc rõ rệt, thậm chí người dân ở Gia Lai cũng cảm nhận được.

Đưa 6 máy bơm 'cứu ngập' xóm nhỏ ở Hà Nội

Đã hơn 5 ngày trôi qua kể từ sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều ngôi nhà tại tổ dân phố số 2 làng Miêu Nha, phường Xuân Phương (Hà Nội) vẫn đang chìm trong nước, rác và đồ đạc nổi lềnh bềnh giữa ngõ.

Dù nước đã rút bớt so với những ngày đầu, nhiều nơi vẫn ngập sâu từ 30 đến 40 cm, gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và khiến người dân lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm đã huy động thêm máy bơm tại trạm cầu Ngà để tiêu thoát nước ra sông Nhuệ, nỗ lực “giải cứu” cho khu dân cư này, trong khi người dân vẫn canh cánh nỗi lo ngập úng kéo dài do ảnh hưởng từ cơn bão Matmo (tức bão số 11).

Cua đinh được nuôi suốt 42 năm, ‘có phước’ nhất miền Tây

Chuyện người dân miền Tây gắn bó với thiên nhiên đã trở thành nét văn hóa đặc trưng. Nhưng câu chuyện về một con cua đinh nặng đến 54kg, được nuôi dưỡng suốt hơn 40 năm như một "thành viên trong gia đình", lại khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Tại cồn Sơn, TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Thành Tâm đang chăm sóc con cua đinh "khủng" được mệnh danh là "có phước nhất miền Tây", không chỉ vì kích thước hiếm có mà còn bởi tình cảm đặc biệt mà ông dành cho nó.

