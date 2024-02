Xem nhanh 12h: Nguyên nhân Ngọc Trinh lãnh án treo | Diễn biến vụ học sinh cúi chào giáo viên trong ô tô

Xem nhanh 12h ngày 3.2.2024 có nhữn tin tức đáng chú ý sau:

Vì sao người mẫu Ngọc Trinh được hưởng án treo?

Trong vụ án liên quan người mẫu Ngọc Trinh (tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, quê ở Trà Vinh) vừa được xét xử vào hôm qua (2.2), Viện KSND TP.HCM truy tố Ngọc Trinh theo điểm a khoản 2 điều 318 bộ luật Hình sự, tức là phạm tội có tổ chức, nhưng HĐXX nhận định Ngọc Trinh phạm tội theo khoản 1 điều 318, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tuyên phạt người mẫu này 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "gây rối trật tự công cộng", đồng thời tòa trả tự do ngay tại tòa.

Không ít người thắc mắc về sự khác nhau giữa mức án mà viện kiểm sát đề nghị và nội dung tuyên án của HĐXX.

Để tuyên mức án này, HĐXX nhận định các bị cáo đều phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Hơn nữa, theo HĐXX, xét thấy các bị cáo đồng phạm có sự phân công, bàn bạc, lựa chọn địa điểm nhưng các bị cáo không cấu kết chặt chẽ với nhau, không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức như cáo trạng quy kết. Các bị cáo đồng phạm với vai trò ngang nhau, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Bị cáo Ngọc Trinh bị áp giải về nơi tạm giam để làm thủ tục trả tự do sau khi tòa tuyên án treo NGỌC DƯƠNG

Đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, HĐXX xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng, đã bị tạm giam hơn 3 tháng, thời gian tạm giam phần nào đã có tác dụng răn đe, do đó không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Từ những phân tích này, HĐXX áp dụng khoản 1 điều 318 bộ luật Hình sự, khung hình phạt dưới 3 năm tù, để áp dụng điều 65 và các nghị quyết áp dụng án treo, để từ đó tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù cho hưởng án treo; bị cáo Trần Xuân Đông lãnh án 1 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng", 6 tháng tù về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức", tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù.

Khởi tố bí thư xã uống rượu gây tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong

Ngày 2.2, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Mai Văn Nam (52 tuổi, trú tại xóm 5, xã Phúc Thắng) là Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền (huyện Nghĩa Hưng), để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31.1 trên tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), bị can Mai Văn Nam lái xe ô tô 7 chỗ va chạm với xe đạp điện do 2 nữ sinh chở nhau.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 nữ sinh tử vong tại chỗ. Ô tô và xe đạp điện cùng bị hư hỏng nặng.

2 nạn nhân được xác định cùng 16 tuổi (cùng trú tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng).

Cơ quan công an xác định tại thời điểm gây tai nạn, bị can Mai Văn Nam điều khiển xe khi nồng độ cồn lên tới 1,419 mg/lít khí thở, gấp 3,5 lần mức xử lý cao nhất đối với lái xe sử dụng rượu bia.

Trước đó, bị can Mai Văn Nam dự hội nghị do UBND xã Nam Điền tổ chức và tham gia tiệc tất niên, uống rượu rồi lái xe về.

Vụ "học sinh cúi chào giáo viên trong ô tô": Giáo viên công kích người phản ánh

Ngày 2.2, theo thông tin từ UBND thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), cơ quan này đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT trực tiếp làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Trần Mai Ninh để quán triệt cho giáo viên, học sinh toàn trường không lên mạng xã hội công kích, dùng lời lẽ thô tục phản ứng lại những người nói về vụ việc học sinh cúi chào giáo viên trong ô tô dưới thời tiết giá rét.

Mua bán tại TP.HCM trước tết: Người dân chi tiêu dè sẻn, mãi lực thấp

Do tình hình kinh tế khó khăn, tâm lý tiêu dùng của người dân TP.HCM đổi theo xu hướng tiết kiệm, hạn chế chi tiêu. Vì vậy, chỉ số tăng giá đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm tiêu dùng thiết yếu từ nay đến Tết Nguyên đán dự kiến tương đối ổn định và không có biến động tăng giá đột biến.

Tại chợ đầu mối Bình Điền thuộc quận 8, TP.HCM, sản lượng hàng hóa tính từ tháng 10.2023 đến giữa tháng 1.2024 chỉ đạt 2.400 tấn/ngày, giảm 10 - 20% so với cùng kỳ năm 2022. Dù đã qua rằm tháng Chạp nhưng nhiều điểm mua sắm ở TP.HCM, hoạt động buôn bán vẫn ế ẩm.

