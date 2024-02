Xem nhanh 12h: Lời khai của Ngọc Trinh trước tòa | Hà Nội chìm trong sương mù

Xem nhanh 12h ngày 2.2 có những tin tức đáng chú ý sau:

Cập nhật phiên tòa xét xử Ngọc Trinh

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 2.2, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh) từ 6 tháng đến 9 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng"; và bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi) từ 12 - 21 tháng tù cho hai tội danh "gây rối trật tự công cộng" và tội ""sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo viện kiểm sát, bị cáo Ngọc Trinh có nhiều đóng góp cho xã hội, làm từ thiện, bị cáo Đông là con gia đình có công cách mạng nên cần có mức án dưới khung hình phạt quy định.

Lời khai người mẫu Ngọc Trinh: ‘Bị cáo không cố tình’

Bộ Công an: Loại “vi rút Việt Á” biến thể tương đối phổ biến

Trao đổi với báo chí tại họp báo Chính phủ chiều 1.2, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin thêm về tiến độ điều tra các vụ án lĩnh vực điện lực, xăng dầu. Trung tướng Tô Ân Xô cho biết vừa qua, Bộ Công an đã triệt phá các vụ như "chuyến bay giải cứu", FLC, SCB và hiện nay đang chuyển điều tra sang các vụ án điện lực, xăng dầu. Phương châm của Bộ Công an là làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.

Bộ Công an: Loại “vi rút Việt Á” biến thể tương đối phổ biến

Sương mù dày đặc ở Hà Nội, hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng

Sáng 2.2, người dân tại Hà Nội ra đường trong tình trạng sương mù dày đặc, đặc biệt các tòa chung cư, nhà cao tầng chìm trong sương mù. Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng sương mù ở Bắc bộ và Hà Nội sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, điều này đồng nghĩa với việc, chất lượng không khí ở thủ đô sẽ còn xấu kéo dài.

Sương mù dày đặc ở Hà Nội, hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines phát đi thông báo điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của sương mù tại miền Bắc và miền Trung.

Do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài (ở Hà Nội), sân bay Thọ Xuân (ở Thanh Hóa), sân bay Vinh (ở Nghệ An) và sân bay Phú Bài (ở Huế), để đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này từ rạng sáng 2.2.

Hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng do sương mù dày đặc rạng sáng nay PHAN CÔNG

Văn bản của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam “gây choáng”

Ngày 31.1, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành văn bản gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Du lịch các tỉnh thành về việc đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định.

Tuy nhiên, văn bản này sau đó đã gây xôn xao trên các diễn đàn du lịch bởi vì có chi tiết sai tới 10 năm.

Văn bản của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam 'gây choáng'

Cụ thể, thay vì kể "từ 1.1.2024", mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phải trở lại với mức cũ trước đại dịch, thì văn bản của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ghi lùi tới 10 năm là "từ 1.1.2014".

Văn bản sai năm của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam gây ra một cuộc tranh luận trên các diễn đàn du lịch trong nước bởi ảnh hưởng tới với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Không còn được hỗ trợ về ký quỹ trong bối cảnh kinh doanh du lịch năm 2023 vẫn bết bát… các doanh nghiệp sẽ phải cân đo đong đếm nhiều yếu tố để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 3.2.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.