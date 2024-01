Xem nhanh 12h: Tài khoản tiền tỉ của ‘tú ông’ 9x | Giải cứu 7 người kẹt trong thang máy

Xem nhanh 12h ngày 31.1 có những tin tức đáng chú ý sau:

Bắt “tú ông” điều hành đường dây mại dâm có người mẫu, diễn viên, ca sĩ

Ngày 30.1.2024, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thái (26 tuổi, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm".

Trước đó, ngày 17.1.2024, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra hành chính tại khách sạn ở quận 1 và phát hiện 2 cặp nam, nữ có hành vi mua, bán dâm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an sau đó đã triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Nguyễn Hữu Thái, thu giữ một số đồ vật, tài liệu như: tiền mặt, sổ tiết kiệm và phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỉ đồng. Đồng thời, bị can Thái cũng thừa nhận hành vi môi giới mại dâm cho 2 cặp nam, nữ trên.

Cháy linh vật rồng ở Nha Trang

Chiều 30.1, khi nói về tạo hình linh vật rồng tại các tỉnh thành dịp cận tết thì không phải linh vật ở Quảng Trị, cũng không phải linh vật rồng từ những chiếc lu ở Bình Dương gây chú ý mà là tạo hình linh vật rồng ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Nhiều người tiếc nuối khi tạo hình linh vật này đã bất ngờ bốc cháy.

Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy trụ sở Bộ Công thương

Thông tin từ cơ quan công an cho biết ngày 29.1.2024, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo tại tầng 7 trụ sở Bộ Công thương ở địa chỉ 54 Hai Bà Trưng (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra sự cố kẹt thang máy, khiến 7 người không thể ra ngoài. Lực lượng tại chỗ đã tìm cách mở cửa thang máy nhưng bất thành nên báo cho công an.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động xe cứu nạn, cứu hộ cùng các cán bộ, chiến sĩ đến giải cứu.

Hy vọng thoát ám ảnh kẹt xe nhờ dự án mở rộng đường cửa ngõ TP.HCM

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ùn tắc khắp tuyến đường trong nội đô, đặc biệt nơi cửa ngõ TP.HCM là nỗi ám ảnh với người dân.

Trong số 12 dự án khơi thông các cửa ngõ mà thành phố đang triển khai, dự án mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn đường gần 6 km từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) và mở rộng đường Ung Văn Khiêm, từ nút giao ngã năm Đài liệt sĩ đến Khu du lịch Tân Cảng thuộc quận Bình Thạnh là 3 dự án được người dân mong đợi từ lâu để sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh kẹt xe thường ngày tại các khu vực này.

