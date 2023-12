Xem nhanh 12h: Nhẫn tâm lừa cụ già 2 cây vàng | Mức cồn kịch khung vì ‘đám cưới gần nhà’

Xem nhanh 12h ngày 3.12.2023 có những tin tức đáng chú ý sau:

Cháy lớn tại chợ Khe Tre, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị thiêu rụi

Ngày 3.12, ông Lê Thanh Hồ, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã có báo cáo sơ bộ thiệt hại ban đầu sau vụ cháy chợ Khe Tre.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đám cháy đã gây thiệt hại hơn 2.000 m² khuôn viên chợ Khe Tre, trong đó thiêu rụi hơn 1.200 m² tại đình chính và hơn 960 m² tại đình phụ, làm hư hại hơn 335 gian hàng hộ kinh doanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ông Trần Minh Lợi bị bắt vì đăng bài sai sự thật, vu khống chánh án huyện

Ngày 2.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết những thông tin liên quan vụ ông Trần Minh Lợi (55 tuổi, trú xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7.2022, ông Trần Minh Lợi đã sử dụng trang Facebook cá nhân của mình đăng 7 bài viết, 4 video có nội dung thông tin liên quan đến việc tố cáo sai phạm của ông Lê Lợi, Chánh án TAND huyện Cư Kuin.

Kiểm tra nồng độ cồn ban ngày: Vi phạm kịch khung vì “đám cưới gần nhà”

Từ ngày 24.11 - 1.12, 10 cụm CSGT Công an TP.HCM kiểm tra hơn 45.000 trường hợp, phát hiện 1.380 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích. Trong đó, có trường hợp vào ban ngày vẫn vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

Lúc 14 giờ chiều 2.12, tại chốt đo nồng độ cồn ở vòng xoay ngã năm quận Gò Vấp, một người đàn ông (68 tuổi) sau khi uống nhiều bia tại đám cưới của người quen trên địa bàn quận Gò Vấp thì lái xe máy về nhà, cách đám cưới khoảng 1 km. Khi qua chốt đo nồng độ cồn này, người đàn ông bị CSGT yêu cầu kiểm tra, phát hiện vi phạm 0,531 mg/lít khí thở.

Xác minh thông tin lừa từ thiện trộm 2 cây vàng của cụ bà ở Thủ Đức

Tối 2.12, Công an phường An Phú (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Thủ Đức lập hồ sơ, xác minh thông tin trình báo về việc người dân trên địa bàn bị người lạ lừa, trộm khoảng 2 cây vàng. Nạn nhân là cụ bà 73 tuổi (ngụ thành phố Thủ Đức).

Theo trình báo, nam thanh niên vào nhà, lừa làm từ thiện rồi trộm khoảng 2 cây vàng của cụ bà tại căn nhà trên địa bàn phường An Phú.

Nam thanh niên đến nhà bà cụ trò chuyện và sau đó xảy ra vụ nghi mất trộm T.D

Khi nào người dân được cấp căn cước điện tử?

Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 1.7.2024. Một trong những điểm mới được đưa vào luật này là quy định về căn cước điện tử.

Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Vậy căn cước điện tử có gì khác với thẻ căn cước?

Từ 1.7.2024, người dân được cấp căn cước điện tử

