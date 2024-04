Xem nhanh 12h: Ông Đỗ Hữu Ca bạc tóc hầu tòa | Lại xảy ra nghi vấn ngộ độc ở Khánh Hòa

Xem nhanh 12h ngày 10.4 có những nội dung chính sau:

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca hầu tòa

Sáng 10.4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép hóa đơn; đưa - nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tóc bạc trắng hầu tòa

VKS tối cao kết luận về công văn có dấu 'tối mật' trong vụ Trịnh Văn Quyết

Trong quá trình giải quyết vụ án liên quan ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC, ngoài hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "thao túng thị trường chứng khoán", cơ quan tố tụng còn xem xét dấu hiệu "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" của bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) và những người liên quan.

VKS tối cao kết luận về công văn có dấu 'tối mật' trong vụ Trịnh Văn Quyết

Theo đó, ngày 29.3.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh khám xét tại phòng công nghệ thông tin, văn phòng Tập đoàn FLC, đã trích xuất dữ liệu lưu trữ của một email. Lực lượng công an phát hiện tại thời điểm ngày 10.6.2020, email này là của bị can Trịnh Thị Minh Huế, có hình ảnh công văn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước) gửi tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Công văn này được đóng dấu "tối mật", có nội dung về việc đề nghị cung cấp thông tin một số doanh nghiệp và cá nhân đại diện theo pháp luật.

Đến ngày 12.9.2023, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) ban hành kết luận giám định, kết luận mẫu giám định được phát hiện không phải là tài liệu bí mật nhà nước tại thời điểm ban hành.

Do đó, Viện KSND tối cao kết luận hành vi của bị can Trịnh Thị Minh Huế không đủ yếu tố cấu thành tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự năm 2015.

Khánh Hòa lại xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 28 học sinh nhập viện

Chưa đầy một tuần sau vụ một học sinh lớp 5 tử vong do nghi ngộ độc thực phẩm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm hàng chục học sinh có dấu hiệu nghi ngộ độc phải nhập viện.

Khánh Hòa lại xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 28 học sinh nhập viện

Chiều 9.4, Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) có báo cáo ban đầu vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một số trường học trên địa bàn thị trấn Tô Hạp.

Theo đó, sáng cùng ngày, một phụ nữ làm hơn 140 suất gồm cơm nắm và cơm cuộn, để vào thùng xốp bán cho học sinh các trường mầm non, cấp 1 và cấp 2 trên địa bàn thị trấn Tô Hạp.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 11.4.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.