Xem nhanh 12h: Tước danh hiệu CAND nữ cán bộ dính líu ma túy | 42 giờ tìm kiếm 2 bé gái ‘mất tích’ ở phố đi bộ

Xem nhanh 12h ngày 9.4: Tước danh hiệu CAND nữ cán bộ dính líu ma túy | 42 giờ tìm kiếm 2 bé gái ‘mất tích’ ở phố đi bộ

Toàn cảnh 42 giờ tìm kiếm 2 bé gái ‘mất tích’ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Những ngày qua, thông tin 2 bé gái bán kẹo mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chiều 8.4, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi cung cấp thông tin vụ việc. Cơ quan công an cho biết đã xác định được nghi phạm khống chế đưa hai cháu bé đi là Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Làm việc với lực lượng chức năng, nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi đã khai nhận thủ đoạn dẫn dụ 2 nạn nhân.

Hải Phòng: Tước danh hiệu Công an nhân dân nữ cán bộ tổ chức 'tiệc' ma túy

Chiều 8.4, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết thượng úy Bùi Thị Ngọc Bích (36 tuổi, công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hải Phòng), tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Thanh Niên, tối 4.4, nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Huyền tổ chức sinh nhật cho chồng tại nhà riêng trong khu đô thị V.I, và có mời một số bạn bè đến dự, trong đó có Bùi Thị Ngọc Bích và một nữ cán bộ công an khác. Tại đây, các nghi phạm hít bóng cười, mở "tiệc" ma túy, gây mất trật tự an ninh.

Vì sao đề xuất đổi lịch để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30.4 phải trình Quốc hội?

Không giống như những năm trước, năm nay, lịch nghỉ lễ của 2 ngày này là thứ ba (tức 30.4) và thứ tư (tức 1.5). Đây là các ngày làm việc trong tuần nên người lao động không được nghỉ bù.

Tuy nhiên, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có thông tin về việc hoán đổi ngày để người lao động có thêm ngày nghỉ dài dịp lễ 30.4 - 1.5. Bộ này cũng đã có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp lễ 30.4 và 1.5 để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của người lao động, nhất là khi không còn bao lâu nữa kỳ nghỉ lễ sẽ bắt đầu.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sau khi lấy ý kiến 15 cơ quan, bộ, ngành góp ý về đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đến chiều qua 8.4, đã có 3 bộ phản hồi đồng tình với phương án Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra.

Vụ sông Cầu 'nuốt chửng' nhà dân: Xác định 4 nguyên nhân gây sạt lở

Liên quan đến vụ sạt lở bờ hữu sông Cầu khiến 6 nhà dân đổ sập tại phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), ngày 8.4, Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và một số chuyên gia đã kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý.

Ông Đàm Phương Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh (Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh), cho biết có 4 nguyên nhân chính gây ra sạt lở: do dòng chảy chủ lưu ép về phía hữu ngạn sông Cầu; do địa chất nền yếu; do dòng sông cong và do con người lấn chiếm gây ra.

