Xem nhanh 12h: Ông Thích Minh Tuệ thông báo dừng khất thực | Siêu bão Man-yi giảm 5 cấp

Xem nhanh 12h ngày 18.11 có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 18.11: Ông Thích Minh Tuệ dừng khất thực | Siêu bão Man-yi giảm 5 cấp

Ông Thích Minh Tuệ sẽ ngưng đi khất thực

Ngày 17.11, ông Thích Minh Tuệ, tên khai sinh Lê Anh Tú (44 tuổi), trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã có thông báo viết tay về việc bản thân sẽ ngưng đi khất thực. Thông báo với chữ viết tay của ông Thích Minh Tuệ còn có xác nhận của Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ (Gia Lai, công ty có người nhà của ông tham gia), với con dấu và chữ ký của bà Nguyễn Thị Lan, Phó giám đốc công ty.

Thông báo của ông Minh Tuệ ẢNH: BÁO GIA LAI

Những chiếc đồng hồ Patek Philippe xa xỉ đằng sau đại án Xuyên Việt Oil

Dự kiến ngày 20.11.2024, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát ngân sách hơn 1.460 tỉ đồng xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số đơn vị liên quan, trong đó có bị can Lê Đức Thọ.

Bị can Lê Đức Thọ là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank từ tháng 11.2018 đến tháng 6.2021 và là cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7.2021 đến tháng 9.2023, bị xét xử với 2 tội danh "nhận hối lộ" 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỉ đồng) và "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" hơn 22,1 tỉ đồng.

Những chiếc đồng hồ Patek Philippe xa xỉ đằng sau đại án Xuyên Việt Oil

Tổng thống Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

Có tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, theo AFP hôm 18.11 dẫn lời một quan chức Mỹ.

Thông tin từ quan chức Mỹ trên, không nêu tên, đã xác nhận nội dung 2 tờ The New York Times và The Washington Post đưa tin trước đó về sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Mỹ liên quan đến tên lửa tầm xa cung cấp cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu thúc đẩy Mỹ phê chuẩn việc sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Theo lời quan chức giấu tên, Tổng thống Biden đã đổi ý sau khi có tin CHDCND Triều Tiên triển khai lực lượng đến Nga. Triều Tiên hôm 25.10 cho rằng hành động này nếu có là không trái luật quốc tế, dù Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bày tỏ lo ngại nghiêm trọng.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 15.11.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.