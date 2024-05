Xem nhanh 12h: Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào chiều 21.5

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 21.5.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 21.5: Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào chiều 21.5

Từ chiều 21.5, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước

Theo chương trình làm việc dự kiến của Quốc hội, từ 16h30 ngày 21.5, Quốc hội sẽ họp về công tác nhân sự, tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử này.

Sáng 22.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau khi có kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết, theo quy định của Hiến pháp, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng trong ngày 22.5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Về nhân sự bầu giữ chức Chủ tịch nước, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra sáng 16.5, Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, Trung ương thống nhất cao giới thiệu đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Cuốn sổ tố Hải Idol 'phân công từng người khai báo gì' khi công an xét hỏi

Liên quan đến vụ đoàn xe sang rước dâu rồi ngang nhiên dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây xôn xao mạng xã hội hồi cuối tháng 4.2024, thì vào ngày 20.5, một cán bộ Công an huyện Gia Lộc (tại tỉnh Hải Dương) cho biết Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp điều tra, làm rõ hành vi “gây rối trật tự công cộng” của bị can Phạm Đức Hải (tức Hải Idol, 20 tuổi, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc) và 3 bị can khác.

Theo lực lượng chức năng, Khi bị công an triệu tập, lấy lời khai, Hải Idol lúc đầu quanh co, chối tội, khai nhận là xe bị hỏng.

Đáng chú ý là tại thời điểm khám xét nơi ở của bị can Hải, cơ quan công an đã thu giữ một cuốn sổ, trong đó, bị can Hải ghi rõ việc phân công cho từng người phải khai báo như thế nào khi bị công an tra hỏi.

Tai nạn tại The Coffee House: Đã chốt phương án giải quyết

Liên quan vụ việc nữ bác sĩ gặp tai nạn khi đang ngồi uống cà phê tại quán The Coffee House chi nhánh Thái Hà (thành phố Hà Nội), trao đổi với Báo Thanh Niên hôm 20.5, đại diện The Coffee House cho biết sau thời gian trao đổi làm việc, gia đình nữ bác sĩ và The Coffee House đã cùng đồng thuận về phương án thỏa đáng để giải quyết sự việc xảy tối 20.4.

