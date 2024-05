Xem nhanh 12h: Quốc hội khai mạc kỳ họp 7, bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 20.5.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Quốc hội khai mạc kỳ họp 7, bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Sáng 20.5.2024, tại nhà Quốc hội (QH), thủ đô Hà Nội, kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV khai mạc. Từ 7 giờ 15 phút, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phiên họp trù bị bắt đầu từ 8 giờ. Phiên khai mạc bắt đầu lúc 9 giờ.

Thông tin với báo chí tại họp báo trước kỳ họp sáng 19.5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Hội nghị T.Ư 9 khóa 13 vừa qua đã thành công tốt đẹp, thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để QH khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước; và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Do đó, tại kỳ họp 7, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.

Vụ xe dâu dừng giữa đường để chụp ảnh: Công an khám xét nhà Hải Idol

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (tại tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đức Hải Hải (tức Hải Idol, 28 tuổi, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc); Vương Đình Trường (20 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An); Nguyễn Văn Năm (25 tuổi, trú tại H.Gia Lộc) và Phạm Ngọc Phong (25 tuổi, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị can Nguyễn Văn Năm cũng chính là chú rể trong đoàn xe đón dâu dừng đỗ trái phép trên tuyến đường trục Bắc – Nam.

Ngày 19.5, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an huyện đã tổ chức khám xét nơi ở của bị can Phạm Đức Hải. Tại đây, cơ quan công an thu một số máy tính, điện thoại, sổ sách có liên quan, để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận bởi trước khi bị tạm giữ hình sự, Phạm Đức Hải (tức Hải Idol) là có tiếng trên mạng xã hội với hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên TikTok lẫn Facebook.

Thái Bình: Phạt 14 người trong nhóm tập yoga giữa đường để chụp hình

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh, video clip một nhóm phụ nữ mặc áo bó sát, trải thảm đường ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để tập yoga. Trong khi đó thì các phương tiện vẫn tham gia giao thông qua lại.

Hình ảnh và video sau khi được đăng tải đã khiến dư luận bức xúc trước hành động của nhóm phụ nữ này.

Tối 19.5, thông tin từ UBND thị trấn Kiến Xương (tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 14 người trong nhóm tập yoga giữa đường để chụp hình.

Phạt 14 người trong nhóm tập yoga giữa đường để chụp hình ở Thái Bình

