Xem nhanh 12h: Rợn người 'thủ phủ' rau muống bẩn | Số phận siêu xe của Phan Công Khanh

Xét xử đại án “chuyến bay giải cứu”

Sáng 11.7, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu". Phiên tòa dự kiến kéo dài 30 ngày, gồm cả thứ bảy và chủ nhật.

Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được dẫn giải tới tòa TRẦN CƯỜNG

Khoảng 7 giờ, các bị cáo được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải đến tòa. Sau khi bước xuống từ xe chuyên dụng, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phòng xét xử. Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Những người tham gia tố tụng, bao gồm luật sư, phải qua cửa an ninh với sự kiểm soát nghiêm ngặt từ các cán bộ công an.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, 54 bị cáo, những người này bị truy tố về 5 tội danh khác nhau.

Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao xác định, để có thể lọt vào danh sách tổ chức chuyến bay cho công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài, các doanh nghiệp đã phải chi tiền "bôi trơn" cho một loạt quan chức tại các bộ, ngành, địa phương.

Cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng đã nộp lại 16,2 tỉ tiền nhận hối lộ

Kết quả điều tra cho thấy, 21 cựu quan chức, cán bộ (bị truy tố tội "nhận hối lộ") có tới hơn 500 lần nhận tiền từ doanh nghiệp, với tổng cộng gần 165 tỉ đồng.

Để có tiền "đi đêm" với quan chức mà vẫn đảm bảo lợi nhuận thu được từ các chuyến bay, các doanh nghiệp sẽ nâng giá vé máy bay và các khoản chi phí phát sinh. Hậu quả, người dân chịu thiệt khi số tiền phải bỏ ra cho mỗi suất bay về nước bị đội lên nhiều lần. Kết quả điều tra cho thấy 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã có hơn 400 lần đưa hối lộ, với tổng số hơn 226 tỉ đồng.

Di dời siêu xe tại showroom sau khi ông trùm Phan Công Khanh bị bắt

Đằng sau nhưng tấm cửa kính của cửa hàng này là những chiếc siêu xe tới từ nhiều thương hiệu khác nhau như Lamborghini, Maybach. Cửa hàng trưng bày này được cho là thuộc sở hữu của “trùm siêu xe” Phan Công Khanh hiện ở trên đường Trần Hưng Đao, quận 1, TP.HCM.

Trong sáng 10.9.2023, nhân viên của cửa hàng đã tháo che biển số của một chiếc xe Maybach được trưng bày ở đây.

Sau đó, chiếc xe được một tài xế di chuyển tới nơi khác. Cửa chính của cửa hàng cũng không được mở cửa.

Di dời siêu xe tại showroom sau khi ông trùm Phan Công Khanh bị bắt

Trước đó, trong chiều tối 9.7.2023, một số siêu xe ở đây cũng đã được xe tải di chuyển đi nơi khác.

Chiều 10.7.2023, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phan Công Khanh (còn gọi là "Khanh Super", 29 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre) và Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê ở tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đắk Lắk: Đã xác định được 2 người đe dọa 'giết cả nhà' nhà báo

Liên quan đến vụ nhà báo Nguyễn Văn Tuấn đang công tác tại Báo Tiền Phong bị gọi điện đe doạ giết cả nhà xảy ra hồi tháng 5, ngày 10.7.2023, trong buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Nguyễn Văn Quy, cung cấp thông tin liên quan về vụ việc.

Đắk Lắk: Đã xác định được 2 người đe dọa 'giết cả nhà' nhà báo

Giải cứu bé trai bị mắc kẹt trong lỗ trụ bê tông ở Quảng Trị

Ngày 10.7.2023, UBND xã Gio Châu (tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc hy hữu khi có cháu bé bị mắc kẹt trong lỗ rỗng ở trong lỗ trụ bê tông làm móng cột điện.

Giải cứu bé trai bị mắc kẹt trong lỗ trụ bê tông ở Quảng Trị

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 12.7.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.