Live Xem nhanh 12h: Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
06/04/2026 10:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 6.4.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 6.4.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nữ TikToker xin lỗi sau phát ngôn 'bánh mì chỉ đói khát, khổ cực mới ăn'

Nữ TikToker có hơn 3,1 triệu người theo dõi khiến dân mạng bức xúc với phát ngôn 'bánh mì chỉ đói khát, khổ cực mới ăn'. Sau đó, người này lên tiếng xin lỗi, thừa nhận nội dung thiếu suy nghĩ và kém tinh tế.

Nữ TikToker xin lỗi sau phát ngôn 'bánh mì chỉ đói khát, khổ cực mới ăn'

Lời kể tài xế cứu em bé ở QL1: Bản năng người cha trong thời khắc sinh tử

Phát hiện bé gái chạy băng ngang quốc lộ khi xe tải đang lưu thông tốc độ cao, anh Tố (tài xế xe tải, quê Đà Nẵng) lập tức phanh gấp, lao xuống xe bế cháu bé vào lề an toàn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đi đường.

Lời kể tài xế cứu em bé ở QL1: Bản năng người cha trong thời khắc sinh tử

Cá voi vờn sóng đẹp như phim ở Phú Quý: Vì sao xuất hiện thành đàn?

Khoảnh khắc hiếm gặp khi đàn cá voi hàng chục con bơi sát ca nô của nhóm thợ lặn du lịch, liên tục nhảy lượn trên mặt nước ở đảo Phú Quý, cho thấy môi trường biển nơi đây trong lành.

Cá voi vờn sóng đẹp như phim ở Phú Quý: Vì sao xuất hiện thành đàn?

Cao điểm nắng nóng tại TP.HCM: Khi hóa đơn tiền điện cũng 'bốc hỏa'

Những ngày đầu tháng 4.2026, TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng. Có những ngày nhiệt độ ghi nhận lên đến 35 độ, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình cũng "nóng" lên theo thời tiết.

Cao điểm nắng nóng tại TP.HCM: Khi hóa đơn tiền điện cũng ‘bốc hỏa’

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 7.4.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

