Xem nhanh 12h: Tăng cường an ninh nơi ‘sư Thích Minh Tuệ’ đi qua | Cập nhật vụ em bé bị bỏ quên

Quảng Nam yêu cầu không tụ tập đông người khi "sư Thích Minh Tuệ" đi qua

Chiều 30.5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký công văn gửi Công an tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ, Sở TT-TT và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Theo công văn, thời gian gần đây, các trang mạng xã hội phát tán, lan truyền nhiều hình ảnh về một người được mạng xã hội gọi là "Thích Minh Tuệ", trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ nam ra bắc và ngược lại, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Ngày 16.5, Ban Tôn giáo Chính phủ có công văn về công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin ông Minh Tuệ không phải là tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đây là lần thứ tư ông Minh Tuệ thực hành phương pháp tu tập "hạnh đầu đà" từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên địa bàn một số tỉnh, thành.

Một người đi theo "sư Thích Minh Tuệ" ngất xỉu giữa đường, sau đó tử vong

Tối 30.5, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết thể theo nguyện vọng của thân nhân, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân L.T.S (47 tuổi) lên tuyến trên. Ông S. là người bộ hành theo "sư Thích Minh Tuệ".

Nguồn tin từ Bệnh viện T.Ư Huế (nơi bệnh nhân L.T.S chuyển viện từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho biết khi ông S. chuyển vào, bệnh viện tiếp nhận làm các xét nghiệm, hội chẩn liên khoa để đưa ra phác đồ điều trị. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng, bệnh nhân S. đã tử vong.

Vụ trẻ mầm non tử vong trên xe: Khởi tố nhân viên phụ trách đưa đón trẻ

Chiều ngày 30.5, thông tin từ Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Phương Quỳnh Anh (38 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) về hành vi "vô ý làm chết người", quy định tại khoản 1, Điều 128 bộ luật Hình sự. Bà Phương Quỳnh Anh là nhân viên đưa đón học sinh của Trường mầm non Hồng Nhung 2.

Chiếc xe được xác định là nơi phát hiện ra cháu bé chiều tối 29.5 C.T.V

