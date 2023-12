Xem nhanh 12h: Tháo chạy vì cháy siêu thị Lotte Mart | Hỏa hoạn dữ dội tại kho bông ở BR-VT

Xem nhanh 12h ngày 23.12.2023 có những tin tức đáng chú ý sau:

Cháy tại siêu thị Lotte Mart, hàng trăm người tháo chạy thoát thân

Tối qua (22.12), một vụ cháy đã xảy ra tại siêu thị Lotte Mart trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng (quận 7, TP.HCM). Vụ việc khiến nhiều người bên trong siêu thị hoảng loạn, tháo chạy.

Hỏa hoạn dữ dội tại kho bông của công ty 10 năm cháy lớn 3 lần

Cũng trong tối 22.12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho bông của Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Đến rạng sáng nay (23.12), đám cháy đã được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, công ty này có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Hy hữu: Chi tiền tỉ nhờ môi giới mang thai hộ nhưng nhận lại con của người khác

Do có nhu cầu tìm người mang thai hộ để sinh con, vợ chồng một người đàn ông (ở thành phố Đà Nẵng) đã nhờ bà Nguyễn Thị Dung (38 tuổi, trú phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên) môi giới tìm người mang thai hộ. Theo yêu cầu, người đàn ông nhiều lần chuyển số tiền hơn 1 tỉ đồng cho bà Dung. Điều bất ngờ là đến khi đứa trẻ được sinh ra và xét nghiệm ADN thì kết quả đứa trẻ là con của người khác.

Chiều 22.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an phường Thịnh Đán (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Dung để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời di lý bị can từ tỉnh Thái Nguyên về thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Biển số "siêu VIP" 11A-111.11 được đại gia chốt gần 9 tỉ đồng

Ngày 22.12, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức phiên đấu giá biển số ô tô thứ 2, dưới hình thức trực tuyến.

Biển số gây chú ý nhiều nhất hôm nay là 11A-111.11 của tỉnh Cao Bằng. Kết thúc lượt đấu giá kéo dài 30 phút, từ 8 giờ - 8 giờ 30, biển số với 7 chữ số 1 này được một đại gia chốt thành công với số tiền gần 9 tỉ đồng.

Đây cũng là mức trúng đấu giá cao nhất trong nhiều cuộc đấu giá biển số xe thời gian gần đây.

