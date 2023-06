Xem nhanh 12h: Truy bắt nhóm tấn công công an ở Đắk Lắk | Tình tiết vụ ‘bao tải bên đường’ ở Hải Phòng

Bộ trưởng Tô Lâm: Khách sạn không được giữ căn cước của người dân



Chia sẻ về sửa đổi luật Căn cước công dân tại thảo luận tổ vào ngày 10.6, Bộ trưởng Bộ Công an đại tướng Tô Lâm cho biết, ban soạn thảo xác định mục tiêu dự luật tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Mục tiêu tiếp theo là bảo vệ nhân dân, không để ai bị xâm phạm về đời tư cá nhân, không ai có thể xâm nhập vào lấy dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, trong phát biểu, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, không ai có quyền giữ lại thẻ căn cước công dân của người dân. Ví dụ như khách sạn không có quyền đòi giữ lại chứng minh hay căn cước vì đây là pháp lý, pháp nhân của người dân.

Truy bắt nhóm người dùng súng tấn công 2 trụ sở công an xã ở Đắk Lắk

Trưa 11.6, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan này đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) khiến một số cán bộ và người dân tử vong và bị thương.

Truy bắt nhóm người dùng súng tấn công 2 trụ sở công an xã ở Đắk Lắk

Tình tiết vụ án “bao tải bên đường” ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 10.6.2023, nữ công nhân vệ sinh môi trường phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) khi thu gom đến trước cửa nhà số 282 đường Đa Phúc thì phát hiện trước cửa nhà kế bên có để 2 bao tải lạ. Thấy bên ngoài có máu loang nên người phụ nữ đã vạch ra kiểm tra, và tóa hỏa phát hiện bên trong là thi thể người.

Phát hiện thi thể thiếu nữ lõa thể trong bao tải để bên đường

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường Đa Phúc có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho vụ việc Công an quận Dương Kinh.

Giám đốc Công ty Trăng Khuyết nói về vụ cụ già 85 tuổi

Chiều 10.6.2023, người sáng lập của Công ty Trăng Khuyết đã đưa ra lời xin lỗi và giải thích về sự việc tại buổi họp báo về sự việc ở Quán trọ Trăng Khuyết quận 12, TP.HCM.

Vụ việc lấy cồn pha nước nhậu thay rượu ở Cà Mau

Ngày 10.6.2023, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau (tại tỉnh Cà Mau) cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận 3 ca ngộ độc methanol sau khi uống cồn pha nước thay rượu.

Thảm kịch đau xót vì lấy cồn pha nước nhậu thay rượu

Người nhà các bệnh nhân cho biết, 2 ngày trước khi nhập viện, 3 bệnh nhân này cùng một người khác uống rượu với nhau. Sau khi uống hết rượu đã mua, họ lấy chai cồn (là loại cồn sát khuẩn tay) pha với nước để uống tiếp. Sau đó 1 người tử vong tại nhà, 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Kỳ diệu: Bệnh nhân Canada ở TP.HCM đi lại được sau 8 năm ngồi xe lăn

Sau 3 lần tai nạn xe hơi liên tiếp từ 2014 đến 2019, nam bệnh nhân 45 tuổi, quốc tịch Canada, trải qua 8 năm ngồi xe lăn, không tự đi lại được do bị liệt hai chân. Tìm hiểu thông tin trên Internet, bệnh nhân quyết định đăng ký và điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Kỳ diệu: Bệnh nhân Canada ở TP.HCM đi lại được sau 8 năm ngồi xe lăn

Mỹ phản ứng với tuyên bố mới về vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 9.6 nói rằng Washington không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ theo dõi quá trình chuẩn bị ở Belarus để tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ Nga, theo Đài RT.

Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga có thể mang theo đầu đạn thường lẫn đầu đạn hạt nhân REUTERS

Binh sĩ Ukraine nói đang tham gia phản công, lãnh đạo quân sự vẫn phủ nhận

Tờ The Washington Post đưa tin cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine đã bắt đầu, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc xung đột.

Tờ báo dẫn lời 4 quân nhân giấu tên của Ukraine tiết lộ thông tin về cuộc phản công. Theo đó, các binh sĩ Ukraine thuộc các đơn vị được trang bị vũ khí phương Tây và huấn luyện chiến thuật của NATO, đã tăng cường tấn công các vị trí tiền tuyến tại vùng đông nam từ tối 7.6.

