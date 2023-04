Xem nhanh 12h: Truy tố đại gia Lê Thanh Thản | Thảm kịch từ vụ vụ nổ cục nóng điều hòa

Thủ tướng yêu cầu sớm trình phương án cơ cấu SCB

Chiều 22.4.2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để rà soát, thúc đẩy việc ban hành ngay 2 thông tư quan trọng.

Về dự thảo thông tư liên quan đến hướng dẫn cơ cấu lại nợ, hoãn giãn nợ, không chuyển nhóm nợ, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng cân nhắc mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng phù hợp.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát và đẩy mạnh phân cấp để tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Thông tin từ Viện KSND TP.Hà Nội cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án CT6 (P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông). Vụ việc liên quan trực tiếp tới ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Beme (thuộc Tập đoàn Mường Thanh), người được mệnh danh là "đại gia điếu cày".

Trong vụ án này, ông Lê Thanh Thản bị truy tố tội lừa dối khách hàng, theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan vụ việc nổ cục nóng máy điều hòa tại TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) khiến hai người thương vong, Công an TP.Vĩnh Yên đã thông tin về nguyên nhân ban đầu của vụ việc thương tâm này. Đoạn video về vụ nổ được trích xuất từ camera người dân gần đó nhiều ngày qua được dư luận đặc biệt quan tâm.

Cây lớn ngã đổ đè người đi đường bị thương nặng tại Đắk Lắk

Tại P.Thống Nhất (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), một vụ cây ngã đè người đi đường đã xảy ra vào chiều hôm qua (22.4). Theo thông tin từ UBND P.Thống Nhất, mưa to kèm gió lớn đã quật đổ một cây sao có đường kính khoảng 30 cm, trên đường Y Jút.

Người đi đường bị cây đè trúng là một phụ nữ 26 tuổi. Khi tiếp nhận cấp cứu nạn nhân này, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột) phải bật "báo động đỏ" toàn viện.

Chiều 22.4, thành phố Hà Nội ghi nhận một ca tử vong do Covid-19. Đây là ca đầu tiên tử vong sau hơn ba tháng liên tiếp trong nước không ghi nhận ca tử vong do Covid-19 nào. Theo số liệu mới nhất, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày đã có dấu hiệu giảm so với một ngày trước đó, nhưng vẫn neo ở mức hơn 2.300 ca.

Dữ liệu hãng tin Reuters công bố ngày 21.4 cho thấy các công ty dầu mỏ nhà nước Trung Quốc và nhà máy lọc dầu tư nhân lớn đang mua thêm dầu thô của Nga, buộc các công ty nhỏ hơn chuyển sang các nhà cung cấp khác.



Tàu chở dầu thô Fuga Bluemarine neo đậu ở Vịnh Nakhodka tháng 12.2022 REUTERS

Theo The Independent, EU đã gián tiếp nhập khẩu dầu Nga từ các quốc gia trung gian. Cụ thể, báo cáo của CREA xác định 5 quốc gia xuất khẩu nhiều dầu thô của Nga sang EU nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Singapore.

Số liệu của CREA cho biết lượng dầu thô 5 quốc gia nói trên nhập từ Nga đã tăng hơn 140% về khối lượng so với thời điểm trước xung đột Ukraine, với tổng giá trị nhập khẩu tăng lên 74,8 tỉ euro (1,9 triệu tỉ đồng). Xuất khẩu dâu thô từ các nước này sang phương Tây đã tăng 80% về giá trị và 26% về khối lượng.

