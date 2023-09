Xem nhanh 12h: Vì đâu tiền điện tháng 8 bất ngờ cao vọt | Lùm xùm Jack-J97 chưa hồi kết

Vụ Chi cục Thú y vùng 6: Tạm giam chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “buôn lậu”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” liên quan đến sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y vùng 6, Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện (thuộc Chi cục Thú y vùng 6), Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa (trụ sở tại Q.1, TP.HCM).

Đồng thời, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 6), Lý Hoài Vũ (Phó Chi cục trưởng), Nguyễn Minh Thành (nhân viên thuộc Chi cục Thú y vùng 6), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) về hành vi "nhận hối lộ".

Khởi tố các bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung về hành vi "đưa hối lộ", "buôn lậu".

Khởi tố bị can Đặng Minh Đức, Huỳnh Văn Thịnh, Nguyễn Thị Kiều Thi, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Hiền cùng về hành vi "buôn lậu".

Điện lực TP.HCM lý giải chuyện hóa đơn tháng 8 bất ngờ cao vọt

Chiều 7.9, tại cuộc họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, vấn đề hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng vọt được báo chí quan tâm.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCM, lý giải việc tăng tiền điện trong kỳ hóa đơn tháng 8.2023 là do việc thay đổi công nghệ và ngày ghi chỉ số điện về cuối tháng. Điều này khiến số lượng ngày tăng từ 11 đến 28 ngày tùy theo phiên ghi điện cũ và định mức sử dụng điện của khách hàng tăng lên.

Vụ án lừa người sang Campuchia: Bị đánh chết khi chưa xoay kịp tiền chuộc

Cuối tháng 8.2023, một nhóm gồm 5 người ở tỉnh An Giang nghe theo lời chào mời của một tài khoản Facebook rồi xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với mục đích sau đó là đi Đài Loan tìm việc làm. Thế nhưng khi qua đến Campuchia thì nhóm này mới biết bị lừa, bị bắt cóc, hành hung và tống tiền gia đình. Thậm chí một người trong nhóm đã tử vong.

Sau cuộc chạy trốn và bơi qua sông Bình Di về Việt Nam, nhóm này được Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện rồi đưa về cơ quan xác minh.

Qua lời khai ban đầu, Công an tỉnh An Giang đã lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương lập chuyên án điều tra, truy xét tội phạm lừa người sang Campuchia.

Tên lửa bắn trúng chợ Ukraine khi Ngoại trưởng Mỹ đến Kyiv

Vụ bắn tên lửa vào một khu chợ trời ở phía đông Ukraine khiến hàng chục người thương vong đã làm lu mờ chuyến thăm Kyiv của Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken. Đây là lần thứ tư ông Blinken đến Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine diễn ra.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng với Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink đến thăm một boongke của Văn phòng Chỉ huy Biệt lập về An ninh và Cung cấp Tài nguyên ở Kyiv, ngày 7.9.2023 REUTERS

Ngày Ngoại trưởng Mỹ đến đây (6.9) cũng cùng ngày Quốc hội Ukraine phê chuẩn bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới. Theo hãng tin AFP, Ông Antony Blinken là quan chức cấp cao đầu tiên của Washington thăm Ukraine từ khi Kyiv bắt đầu triển khai chiến dịch phản công quy mô lớn hồi đầu tháng 6.

