Xem nhanh 12h: Vợ đầu độc chồng bằng nước lá ngón | Bỏ đếm ngược đèn giao thông có lợi gì?

Ưu, nhược điểm khi bỏ đếm ngược đèn giao thông: "Còn 5 giây là phía sau bấm còi"

Việc đếm ngược thời gian chờ đèn đỏ tại các ngã ba, ngã tư từ lâu đã là thói quen của nhiều người. Trong lúc gấp gáp, không ít người bồn chồn lo lắng khi dừng xe chờ đèn đỏ ngay giao lộ không có đồng hồ đếm ngược vì họ không biết còn bao lâu nữa mới được đi.

Nhiều người dân TP.HCM tỏ ra băn khoăn với việc bỏ đồng hồ đếm giây tại một số giao lộ. Đây là vấn đề nhiều người dân tại TP.HCM quan tâm những ngày qua khi thành phố bắt đầu thí điểm bỏ đồng hồ đếm giây tại một số trụ đèn giao thông.

Chiều 4.7, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang (là Phó Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM) đã cung cấp những thông tin liên quan đồng thời lý giải, ưu và nhược điểm khi bỏ đếm ngược đèn giao thông.

Phạt 2 người đăng tin bịa đặt về tảng đá “hình ông Thích Minh Tuệ”

Chiều 4.7, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 YouTuber ở An Giang và Kiên Giang, mỗi người 5 triệu đồng về hành vi “đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng”.

Các kênh YouTube trên đã đăng tin bịa đặt về tảng đá tại An Giang có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ để "câu view".

Bắt người vợ đầu độc chồng bằng lá ngón vì mộng lấy chồng ngoại quốc

Đầu độc chồng mình bằng lá ngón để đi lấy chồng ngoại quốc, nghe giống như phim nhưng đây lại là một câu chuyện có thật xảy ra tại tỉnh Lai Châu. Đáng nói là sau khi bị tuyên án tội “giết người" nhưng được hoãn chấp hành án phạt tù vì nuôi con nhỏ, Thào Thị Chía (30 tuổi, trú huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, là người vợ đầu độc chồng) lại bỏ trốn khỏi địa phương, nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc, thay tên đổi họ và tái hôn với một người đàn ông ở tỉnh Vân Nam của nước này.

Thào Thị Chía bị bắt giữ ANH DƯƠNG

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc, cơ quan công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Công an Trung Quốc bắt giữ nữ tội phạm và di lý về Việt Nam, bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu để đưa đi chấp hành án theo quy định.

