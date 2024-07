Xem nhanh 12h: Khởi tố 2 tài xế sau chỉ đạo của thiếu tướng Đinh Văn Nơi | Lời khai của vợ chồng hành hạ cô gái

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 4.7.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Sau chỉ đạo của thiếu tướng Đinh Văn Nơi: 2 tài xế taxi dù bị khởi tố

Liên quan đến vụ clip nhóm taxi dù chèn ép, tạt đầu taxi truyền thống trên Quốc lộ 18 (đoạn gần lối rẽ vào khu du lịch Tuần Châu, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) gây xôn xao dư luận, ngày 4.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã có 2 tài xế bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Sau chỉ đạo của thiếu tướng Đinh Văn Nơi- 2 tài xế taxi dù bị khởi tố

Hai vợ chồng hành hạ dã man cô gái trẻ ở TP.Thủ Đức khai gì?

Vụ cô gái trẻ bị 2 vợ chồng quê Khánh Hòa hành hạ dã man trong một ngôi nhà ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM khiến dư luận phẫn nộ những ngày qua.

Như Báo Thanh Niên từng thông tin, ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (tại TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thu Vân (35 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Đức (41 tuổi, cùng quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Ngày 3.7, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan, củng cố hồ sơ, tiếp tục làm rõ một số tình tiết của vụ án.

Hai vợ chồng hành hạ dã man cô gái trẻ ở Thủ Đức khai gì?

