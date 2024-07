Xem nhanh 12h: Hơn 50 năm chờ ngày có chứng nhận căn cước | Gần 200 kg thuốc lắc đội lốt ‘táo xay’

Xem nhanh 12h ngày 2.7 có những nội dung chính sau:

Chờ đợi hơn nửa thế kỷ để được công nhận là người gốc Việt Nam

Bà Sây Fara (64 tuổi, ở quận 10, TP.HCM) có cha là người Campuchia, mẹ là người Việt Nam. Bà sinh ra và lớn lên tại Campuchia, đến năm 1970, bà cùng gia đình chuyển về Việt Nam sinh sống.

Vào thời điểm đó, cả 6 người trong gia đình bà Sây Fara cùng làm hồ sơ đề nghị nhập quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, do có một số trục trặc trong giấy tờ nên chỉ duy nhất bà Sây Fara không được nhập quốc tịch Việt Nam.

Bà Sây Fara chỉ được Công an TP.HCM cấp thẻ thường trú, điều này gây ra nhiều bất tiện trong đời sống của bà.

Hai mẹ con bà Sây Fara vui mừng khi được cấp giấy chứng nhận căn cước NHẬT THỊNH

54 năm sống với thân phận không quốc tịch, bà Sây Fara vẫn ấp ủ hy vọng một ngày nào đó được công nhận là người gốc Việt Nam. Ngay khi hay tin luật Căn cước 2023 có hiệu lực, bà cùng con gái đã đến trụ sở Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận 10 để đăng ký cấp giấy chứng nhận căn cước.

Sau 10 phút làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước, không giấu được niềm hạnh phúc, bà cùng con gái liên tục gửi lời cảm ơn đến chính quyền và các cán bộ công an.

Gần 180 kg thuốc lắc đội lốt "nước táo xay" từ châu Âu về Việt Nam

Chiều 1.7, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đỗ Hùng (30 tuổi, trú Nghệ An), Hà Văn Khương (30 tuổi, trú Tuyên Quang), Đinh Viết Thắng (28 tuổi, trú Nam Định) và Nguyễn Khắc Ngọc (40 tuổi, trú thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, PC04 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) kiểm tra trọng điểm các lô hàng từ châu Âu về Việt Nam và phát hiện một lô hàng từ Đức về, trong đó có các kiện hàng nghi vấn chứa chất ma túy.

Lô ma túy nghi vấn được chia ra và vận chuyển về nhiều địa chỉ tại Hà Nội và Hải Phòng. Tuy nhiên, qua xác minh, các địa chỉ nhận hàng đều là địa chỉ giả, không có thật.

Sau nhiều ngày truy vết, khoảng 15 giờ ngày 4.6, tại khu vực đường Phú Minh (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), cảnh sát đã bắt giữ bị can Nguyễn Đỗ Hùng và Hà Văn Khương, thu giữ 60 thùng hàng bên trong có 1.440 hộp "nước táo xay" bằng kim loại. Trong số này có 450 hộp giấu ma túy bên trong. Giám định sơ bộ xác định, các viên nén là ma tuý tổng hợp dạng thuốc lắc, tổng trọng lượng khoảng 179 kg.

Một bị can trong vụ án và tang vật bị công an bắt giữ NGUYỄN BÍCH

