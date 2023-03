Xem nhanh 20h: Lạ đời cha dàn cảnh bắt cóc con | Người Hà Nội khổ vì đường siêu hẹp

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 9.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cha tạo hiện trường giả vụ con gái bị bắt cóc

Ngày 9.3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Công an H.Quỳnh Phụ đang phối hợp Công an tỉnh Thái Bình thực hiện bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Đông (39 tuổi, trú TT.An Bài, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra hành vi bắt giữ, nhốt con gái ruột nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, do nợ nần không còn khả năng trả nên khoảng hơn 12 giờ ngày 8.3, Đông chở con gái ruột là N.N.H. (11 tuổi) đến một nhà nghỉ tại H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng).

Bắt khẩn cấp người cha tạo hiện trường giả vụ con gái bị bắt cóc

Tại đây, Đông dùng dây điện vỏ nhựa (mang theo trước đó) trói hai tay cháu H. ra phía sau, đồng thời dùng khăn quàng đỏ bịt mắt, bịt miệng bé lại. Sau đó Đông dùng điện thoại chụp ảnh cháu H. nhằm tạo cảnh cháu H. đang bị kẻ gian bắt cóc, khống chế, giữ làm con tin.

Tiếp đó, Đông dùng hai 2 điện thoại, 1 chiếc Đông dùng tạo tài khoản mạng xã hội Zalo, gửi hình ảnh con gái bị trói tay, bịt mắt, miệng gửi vào tài khoản mạng xã hội Zalo trên chiếc điện thoại còn lại của Đông.

Ngoài hình ảnh, Đông đã gửi kèm một tin nhắn với nội dung: "Con gái mày đã bị bọn tao bắt cóc. Từ giờ đến 6 giờ tối nay mày phải chuẩn bị 300 triệu đồng cho bọn tao. Nếu không làm theo thì mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp con mày nữa. Muốn con bé sống sót về với mày thì mày phải làm theo yêu cầu của bọn tao. Cứ 15 phút tao sẽ nhắn tin cho mày 1 lần. Đừng làm liều, nếu không mày sẽ phải nhận hậu quả".

Để tạo thêm lòng tin, Đông còn nhắn thêm một tin nhắn nội dung hù dọa: "Không được báo với công an. Nếu báo hậu quả mày tự gánh".

Đông mang điện thoại có chứa tin nhắn đi gặp một số người thân quen để năn nỉ vay tiền "chuộc" con gái. Đã có 3 người tin lời Đông, cho Đông vay khoảng 200 triệu đồng.

Câu chuyện cháu H. bị "bắt cóc" khiến người dân địa phương lo lắng nên đã trình báo chính quyền.

Xem nhanh 20h ngày 9.3: Lạ đời cha dàn cảnh bắt cóc con | Người Hà Nội khổ vì đường siêu hẹp

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng nên Công an H.Quỳnh Phụ đã cử cán bộ phối hợp Công an TT.An Bài (H.Quỳnh Phụ) vào cuộc, xác minh thông tin; đồng thời báo cáo sự việc đến lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xin ý kiến chỉ đạo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, phối hợp Công an H.Quỳnh Phụ triển khai các biện pháp xác định mục tiêu phải tìm ra địa điểm nơi cháu bé bị nhốt giữ và phá án, giải cứu nạn nhân.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã tìm ra địa điểm Đông nhốt con gái mình tại một nhà nghỉ ở H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng). Lực lượng công an nhanh chóng giải cứu nạn nhân an toàn.

Trước các chứng cứ liên quan, Đông phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Đông khai nhận, do túng quẫn, nợ nần nên đã nảy sinh ý định dùng con gái ruột làm nạn nhân để tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc, tống tiền, nhằm dễ dàng, thuận lợi vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ.

Hiện, Nguyễn Văn Đông đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra, củng cố hồ sơ vụ dựng hiện trường giả con gái bị bắt cóc để vay mượn tiền.

Con đường siêu hẹp, chỉ vừa 1 làn xe máy

Từ tháng 9.2022, một lô cốt lớn được dựng lên trên mặt đường, chiếm hết lòng đường và vỉa hè trên đường Lương Thế Vinh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, khiến người dân gặp khó khăn trong việc đi lại và kinh doanh. Đây cũng là khu vực mật độ giao thông cao, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Phóng viên đã đo khoảng cách mặt cắt ngang của con đường siêu hẹp này. Và kết quả thu được là đoạn đường này chỉ rộng 82 cm.

Trải nghiệm lách qua con đường hẹp nhất Hà Nội, chỉ vừa 1 làn xe máy

Một lô cốt lớn được dựng lên trên mặt đường, chiếm hết lòng đường và vỉa hè trên đường Lương Thế Vinh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội Ngọc Vũ

Phóng viên gặp nhiều khó khăn mới có thể đi được hết cung đường siêu hẹp này. Dù chỉ dài có 50m, thế nhưng thời gian để di chuyển từ đầu đến cuối đoạn đường này lên tới từ 3 đến 5 phút.

Dự án xử lý nước thải Yên Xá là một dự án quan trọng và lớn trong lĩnh vực môi trường tại Hà Nội, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án này được triển khai bởi nhà thầu Nhật Bản với tổng vốn đầu tư lên đến 211 triệu USD.

Lô cốt lớn được dựng lên trên mặt đường, chiếm hết lòng đường và vỉa hè trên đường khiến người dân gặp khó khăn trong việc đi lại và kinh doanh Ngọc Vũ





Khu vực công trình chắn ngang mặt đường Lương Thế Vinh là một trong những điểm thi công hệ thống cống vận chuyển nước thải cho nhà máy xử lý nước thải Yên Xá Ngọc Vũ

Ngoài việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại khu vực Yên Xá tại Q.Hà Đông (TP.Hà Nội), dự án còn tiến hành nâng cấp hệ thống cống và cầu cảng để thu thập và chuyển chất thải đến nhà máy xử lý. Khu vực công trình chắn ngang mặt đường Lương Thế Vinh là một trong những điểm thi công hệ thống cống vận chuyển nước thải cho nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Người vợ trẻ 35 năm thờ chồng

Cách đây 37 năm, bà Đỗ Thị Hà (sinh năm 1967) quen được anh bộ đội Đinh Ngọc Doanh (sinh năm 1964, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình) nhờ bạn bè mai mối, khi ông Doanh làm nhiệm vụ ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Lễ cưới nhỏ ấm cúng, giản dị diễn ra sau hơn 1 năm họ quen nhau, đại diện nhà trai không ai khác ngoài các đồng đội trong đơn vị anh Doanh.

Năm 1988, sau 2 năm ngày cưới, anh Doanh nhận nhiệm vụ lên đường ra Trường Sa và mãi mãi không trở về. Lúc ấy, con gái đầu lòng của họ mới 13 tháng tuổi.

Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Người vợ trẻ 35 năm thờ chồng

"Lúc đó tôi không dám đi làm xa, không ai lo cho nó, tôi mới ráng ở nhà đi làm phụ hồ để tối ở nhà gần gũi con, dạy dỗ con nữa. Thành ra tôi chịu khó đi phụ hồ kiếm tiền bù đắp thêm cho nó đi học", bà Hà chia sẻ.



Mất chồng từ khi còn rất trẻ, bà Hà gạt nước mắt xin đi làm phụ hồ, một mình kiếm tiền nuôi con nhỏ. Bà chẳng mảy may suy nghĩ đi thêm bước nữa dù biết bao chàng trai trong khu đến hỏi thăm. 35 năm ở vậy nuôi con, bà một lòng dõi theo người chồng liệt sĩ.

Anh Đinh Ngọc Doanh hy sinh ngày 14.3.1988 trong trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa. Như nhiều gia đình liệt sĩ khác, bà Đỗ Thị Hà biết tin chồng mất qua đài phát thanh.

“Ảnh đám cưới của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh cùng vợ Đỗ Thị Hà tại phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà”. Lê Nam

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nằm tại bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật của các liệt sĩ. Trong đó, phải kể đến bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ cưới của bà Đỗ Thị Hà và liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh.

Đến nay, đã 35 năm đã trôi qua, ngần ấy thời gian, bà Hà mạnh mẽ nuôi dạy người con duy nhất trưởng thành, hiện có công việc ổn định ở TP.HCM, có thể lo được cho mẹ. Bà Hà không còn phải vất vả đi phụ hồ mỗi ngày, thay vào đó, bà luân phiên ở TP.HCM với con, vài bữa lại về nhà để chăm lo việc cúng kiếng chồng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.